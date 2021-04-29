Кабмин не имеет права вводить акциз на "зеленую" энергию без согласования с ЕС, - депутаты

Кабинет министров Украины, инициируя введение акцизного сбора на производимую "зеленую" энергию в стране, нарушает условия меморандума с инвесторами в возобновляемую энергетику и не имеет права усиливать фискальную нагрузку на отрасль без согласования со стороны ЕС.

"Перед производителями ВИЭ остается невыплаченным долг в 17,3 млрд грн, а уровень ежемесячных платежей также остается неполным - 93% за январь, 90% за февраль и 81% за март", - сообщается на странице депутатского МФО.

Как отмечается, Министерство финансов должно было предоставить собственное видение по обеспечению выплаты задолженности перед производителями "зеленой" энергетики, однако до сих пор ни одного документа нет.

"И учитывая это, непонятным и несвоевременным является инициирование введения акциза на операции по реализации электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников, на уровне 3,2%", - подчеркивают депутаты.

По их мнению, введение нового акциза нарушает пункты меморандума относительно предельных уровней снижения "зеленых" тарифов и установления так называемого "стабилизационного" предостережение относительно действий органов государственной власти в части изменения законодательства, которая может ухудшать экономическое состояние производителей ВИЭ.

"Введение дополнительных налоговых сборов может иметь как следствие прекращение инвестиционных проектов, что не позволит выполнить стратегическую цель в достижении 25% доли ВИЭ до 2035 года. Также соответствующие нормы закреплены в законе "О режиме иностранного инвестирования", - говорится в сообщении.

Депутаты МФО отмечают, что введение нового акциза не может быть поддержано для принятия на законодательном уровне, поскольку это не соответствует действующему законодательству и положениям Меморандума, а также нет заключения Европейского энергетического сообщества относительно соответствия такой инициативы нормам и принципам законодательства ЕС.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy International, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

ГП "Гарантированный покупатель" заставил дочерние компании Modus Energy International подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение путем осуществления угроз истцу (в случае отказа подписания Дополнительного соглашения) и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения Договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, что нарушила требования статей Договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.

По состоянию на конец апреля уровень расчетов перед инвесторами составляет 20%. С 22,4 млрд гривен долга 2020 государство заплатило только 4,5 млрд грн.