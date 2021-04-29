Кабмін не має права вводити акциз на "зелену" енергію без погодження з ЄС, - депутати

Кабінет міністрів України, ініціюючи введення акцизного збору на вироблену "зелену" енергію в країні, порушує умови меморандуму з інвесторами у відновлювану енергетику та не має права посилювати фіскальне навантаження на галузь без погодження з боку ЄС.

"Перед виробниками ВДЕ залишається невиплаченим борг у 17,3 млрд грн, а рівень щомісячних платежів також залишається неповним - 93% за січень, 90% за лютий та 81% за березень", - повідомляється на сторінці депутатського МФО.

Як зазначається, Міністерство фінансів мало надати власне бачення щодо забезпечення виплати заборгованості перед виробниками "зеленої" енергетики, проте досі жодного документа немає.

"І зважаючи це, незрозумілим та несвоєчасним є ініціювання впровадження акцизу на операції з реалізації електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел, на рівні 3,2%", - підкреслюють депутати.

На їхню думку, запровадження нового акцизу порушує пункти меморандуму - щодо граничних рівнів зниження "зелених" тарифів та щодо встановлення так званого "стабілізаційного" застереження щодо дій органів державної влади в частині зміни законодавства, яка може погіршувати економічний стан виробників ВДЕ.

"Введення додаткових податкових зборів може мати як наслідок припинення інвестиційних проєктів, що не дозволить виконати Стратегічну ціль у досягненні 25% частки ВДЕ до 2035 року. Також відповідні норми закріплені у законі "Про режим іноземного інвестування", - говориться в повідомленні.

Депутати МФО наголошують, що введення нового акцизу не може бути підтримано для прийняття на законодавчому рівні, оскільки це не відповідає чинному законодавству та положенням Меморандуму, а також немає висновку Європейського енергетичного співтовариства щодо відповідності такої ініціативи нормам та принципам законодавства ЄС.

Нагадаємо, 28 квітня стало відомо, що компанія Modus Energy International, яка знаходиться у власності громадян Литви, подала позов проти України через те, що держава не виконує свої зобов'язання по виплатах за вироблену електроенергію і змушує компанію піти на зміни правил, які скорочують її доходи.

ДП "Гарантований покупець" змусив дочірні компанії Modus Energy International підписати Додаткову угоду, що передбачає скорочення шляхом здійснення загроз позивачеві (в разі відмови підписання Додаткової угоди) і тому компанія розглядає це як ініціювання процедури розірвання Договору купівлі-продажу "зеленої" енергії, який діє до 2030 року.

Згідно з документацією, позивач просить арбітражний суд: визнати Україну такою, що порушила вимоги статей Договору про Енергетичну хартію; зобов'язати Україну сплатити відсотки на суми збитків, нарахованих арбітражним судом, на певних умовах; а також зобов'язати оплатити всі витрати понесені на арбітражне провадження.

За інформацією НБУ, на тлі кризи у "зеленій" енергетиці чистий відтік прямих іноземних інвестицій в Україну у 2020 році склав 868,2 млн, тоді як у 2019 році чистий приплив склав 5,860 млрд доларів. Відтік інвестицій зафіксовано вперше з 2015 року.

Станом на кінець квітня рівень розрахунків перед інвесторами становить 20%. З 22,4 млрд гривень боргу 2020 держава заплатила тільки 4,5 млрд грн.