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Кабмин хотят лишить более полусотни полномочий. Комитет Рады признал закон коррупционным

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Украина, Вторник 06 июля 2021 17:05
Кабмин хотят лишить более полусотни полномочий. Комитет Рады признал закон коррупционным Фото: Кабмин могут лишить более полусотни полномочий (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Кабинет министров хотят лишить более полусотни полномочий. Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики заявил о коррупционных рисках в соответствующем законопроекте №5052.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

Члены комитета рассмотрели законопроект в порядке антикоррупционной экспертизы.

Документ предлагает внести изменения в 30 законодательных актов, которыми правительство лишат 54 полномочий. Их возложат на центральные органы исполнительной власти, другие государственные органы в соответствии с компетенцией.

Народные депутаты высказали ряд замечаний к законопроекту.

"Передача на уровень министерств функции принятия нормативно-правовой базы для функционирования того или иного центрального органа власти не будет способствовать обеспечению прозрачности и создаст предпосылки для злоупотреблений", - указано в сообщении.

Комитет признал проект содержащим коррупционные риски.

"Предлагаемые дискреционные нормы в отдельных законах, в частности "О местных государственных администрациях", "О государственной службе", "О зерне и рынке зерна", создадут коллизию в законодательстве, которая наделит конкурентными полномочиями Кабинет министров и другие центральные органы исполнительной власти", - информируют в парламенте.

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Кабинет Министров Украины коррупция Верховная рада
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