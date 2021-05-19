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Кабмин хочет забрать из местных бюджетов 5% табачного акциза из розничной торговли, - АГУ

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Киев, Среда 19 мая 2021 16:16
Кабмин хочет забрать из местных бюджетов 5% табачного акциза из розничной торговли, - АГУ Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины собирается забрать у местных бюджетов 5% табачного акциза из розничной торговли.

Об этом сообщил исполнительный директор АГУ Александр Слобожан в Facebook.

Он отметил, что 12 мая правительство приняло проект изменений в Налоговый кодекс, которым собираются передать сбор этого налога с розничной торговли к оптовикам/производителям табачных изделий.

По его словам, идею передать уплаты розничного акциза или оптовикам или производителям продвигают уже несколько лет. Обоснование - розничная торговля теряет определенный объем акциза, ведь доля мелких продавцов не выдают чеков.

"Итак, пусть лучше розничный акциз платит производитель. Поступления перейдут из местных бюджетов в государственный, но государство потом непонятным образом эти деньги перебросит регионам. Смешно! Разве можно недостатки работы налоговых и правоохранительных органов решать таким образом? Это как лечить мигрень отрубанием головы", - добавляет исполнительный директор АГУ.

В результате, по его словам, государство может не получить деньги, а местные бюджеты потеряют ощутимые для себя поступления.

"Напомню, такая же ситуация несколько лет назад была с акцизом на топливо. Тогда в результате противостояния центра и регионов этот налог оставили на местах. Я думаю, что и с табачным акцизом будет то же самое! Это будет шаг вперед и два назад. Под давлением регионов все останется как есть. Но центральная власть сама подарит мэрам отличный повод для пиара и обвинений в адрес Киева", - резюмирует он.

Напомним, в прошлом году от акциза на розничную торговлю табачными изделиями местные бюджеты получили 2,4 млрд грн. В этом планируется 2,9 млрд грн.

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