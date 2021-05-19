Кабмін хоче забрати з місцевих бюджетів 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі, - АМУ

Він зазначив, що 12 травня уряд ухвалив проект змін до Податкового кодексу, яким збираються передати збір цього податку з роздрібної торгівлі до оптовиків/виробників тютюнових виробів.

За його словами, ідею передати сплату роздрібного акцизу або оптовикам, або виробникам просувають вже декілька років. Обґрунтування - роздрібна торгівля втрачає певний обсяг акцизу, адже частка дрібних продавців не видають фіскальних чеків.

"Отже, нехай краще роздрібний акциз сплачує виробник. Надходження перейдуть з місцевих бюджетів до державного, але держава потім в незрозумілий спосіб ці гроші перекине регіонам. Смішно! Хіба можна недоліки роботи податкових та правоохоронних органів розв’язувати таким чином? Це як лікувати мігрень відрубуванням голови", - додає виконавчий директор АМУ.

В результаті, за його словами, держава може не отримати гроші, а місцеві бюджети втратять відчутні для себе надходження.

"Нагадаю, така сама ситуація кілька років тому була з акцизом на паливо. Тоді в результаті протистояння центру та регіонів цей податок залишили на місцях. Я думаю, що і з тютюновим акцизом буде те ж саме! Це буде крок вперед і два назад. Під тиском регіонів все залишиться як є. Але центральна влада сама подарує мерам чудовий привід для піару і звинувачень на адресу Києва", - резюмує він.