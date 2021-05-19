ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Кабмін хоче забрати з місцевих бюджетів 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі, - АМУ

Новость на русском →
Київ, Середа 19 травня 2021 16:16
Кабмін хоче забрати з місцевих бюджетів 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі, - АМУ Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України збирається забрати у місцевих бюджетів 5% тютюнового акцизу з роздрібної торгівлі.

Про це повідомив виконавчий директор АМУ Олександр Слобожан у Facebook.

Він зазначив, що 12 травня уряд ухвалив проект змін до Податкового кодексу, яким збираються передати збір цього податку з роздрібної торгівлі до оптовиків/виробників тютюнових виробів.

За його словами, ідею передати сплату роздрібного акцизу або оптовикам, або виробникам просувають вже декілька років. Обґрунтування - роздрібна торгівля втрачає певний обсяг акцизу, адже частка дрібних продавців не видають фіскальних чеків.

"Отже, нехай краще роздрібний акциз сплачує виробник. Надходження перейдуть з місцевих бюджетів до державного, але держава потім в незрозумілий спосіб ці гроші перекине регіонам. Смішно! Хіба можна недоліки роботи податкових та правоохоронних органів розв’язувати таким чином? Це як лікувати мігрень відрубуванням голови", - додає виконавчий директор АМУ.

В результаті, за його словами, держава може не отримати гроші, а місцеві бюджети втратять відчутні для себе надходження.

"Нагадаю, така сама ситуація кілька років тому була з акцизом на паливо. Тоді в результаті протистояння центру та регіонів цей податок залишили на місцях. Я думаю, що і з тютюновим акцизом буде те ж саме! Це буде крок вперед і два назад. Під тиском регіонів все залишиться як є. Але центральна влада сама подарує мерам чудовий привід для піару і звинувачень на адресу Києва", - резюмує він.

Нагадаємо, торік від акцизу на роздрібну торгівлю тютюновими виробами місцеві бюджети отримали 2,4 млрд грн. В цьому планується 2,9 млрд грн.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Кабінет Міністрів України акциз Місцеві вибори
NEWS
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
Призначення Ляшка главою МОЗ: комітет Ради ухвалив рішення
DAILY
Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні
Владислав Красінський, Олег Черниш Олігарх в оточенні. Як Коломойський втрачає вплив і що йому загрожує в Україні