Кабмин хочет ускорить инфляцию для разогрева экономики

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)

Шмыгаль хотел бы видеть обесценивание денег не 2% за год, а на 6-7%

Уровень инфляции в Украине упал до слишком низкого уровня. Для поддержки экспортеров и разогрева экономики цены должны расти более быстрыми темпами.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал інтервью агентству Укринформ.

"Что касается инфляции. Она оживляет экономику, а нам это сейчас очень нужно. Мы должны создавать рабочие места, содействовать экспорту, развития промышленности и т.д., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало", - сказал он.

По его словам, все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс.

Относительно уровня инфляции, который позволит наполнять государственный бюджет, Шмыгаль отметил, что есть соответствующие макропропоказатели Министерства экономики (11,6% декабрь к декабрю, - ред.).

"И здесь я не отступлюсь, - это наш сбалансированный консенсус-прогноз", - сказал он.

По его словам уровень инфляции в макропрогнозе выше, чем тот, который будет по фактическим результатам года.

"Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и "разогрева" экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%", - сказал премьер.

Отметим, в соответствии с макропрогнозом Кабинета министров, в 2020 году инфляция (декабрь к декабрю) ускорится до 11,6%.

В июле НБУ улучшил прогноз по инфляции и ожидает, что рост потребительских цен к концу 2020 года составит 4,7%.