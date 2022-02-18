Кабмин хочет потратить 160 млрд гривен от ренты из украинского газа на закупку российского, - нардеп

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Валентина Наливайченко.

"В пояснительной записке к проекту закона о повышении налогов на украинский газ написано: 160 млрд грн будет направлено на закупку импортного - читай российского - природного газа. С одной стороны, власти хотят остановить добычу собственного газа в Украине, с другой - отобрать у украинских газовщиков 160 млрд грн и передать их "Газпрому", - отметил нардеп.

Он также подчеркнул, что вместо привлечения инвестиций в разработку украинских газовых месторождений на Полтавщине, Харьковщине, Львовщине, на Причерноморском шельфе, правительство стремится обложить собственные скважины непосильными налогами ради коррупционных договоренностей с российским "Газпромом".

"Сейчас ходят слухи о попытках некоторых украинских чиновников договориться с российским "Газпромом" о возобновлении закупки газа, в частности, чтобы эти 160 млрд грн от украинских налогоплательщиков заплатить российской газовой монополии, то есть по сути отдать их на финансирование российской армии", - подчеркнул нардеп.