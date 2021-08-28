Кабмин хочет контролировать расходы людей, чтобы они не контролировали их доходы, - Палатный

Введение методов непрямого контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей. Власть стремится контролировать доходы и расходы украинцев, чтобы они не имели времени контролировать власть.

По его словам, нынешняя власть пришла на либеральных лозунгах стимулирования свободного развития предпринимательства и уменьшениярегуляторного давления государства. Но вместо этого делает все наоборот: усиливает налоговое давление на бизнес и еще больше загоняет его в "тень".

В частности, Министерство финансов готовит законопроект о косвенном определении доходов украинцев, перед тем был принят закон о "нулевом" декларировании. А сейчас под видом борьбы с олигархами власть протягивает законопроект №5600, который, по словам Палатного, фактически убивает средний класс.

При этом реформа налоговой милиции и создание сервисноориентированного Бюро экономической безопасности фактически провалены, отмечает он.

"Внедрение методов косвенного контроля доходов украинцев в нынешних условиях приведет лишь к увеличению давления со стороны государства на граждан и к поиску новых методов уклонения от налогов со стороны предпринимателей", - предупреждает Палатный.

В "УДАРе Виталия Кличко" считают, что главной функцией государства является создание условий, при которых человек может себя свободно реализовывать.

"Мы всегда выступали за детенизацию экономики и честную уплату налогов всеми. Но государство, во-первых, должно создать четкие и прозрачные "правила игры”, что сделает возможным честное ведение бизнеса и уплату налогов. А во-вторых, создать благоприятные условия для ведения бизнеса, уменьшив налоговое бремя на него", - подчеркивает Артур Палатный.

Глава исполкома "УДАРа" выразил уверенность в том, что вместо того, чтобы считать расходы каждого украинца, правительству следует очистить налоговую от коррупционеров и снизить давлениена бизнес.

"Главным двигателем экономического развития страны должен стать малый и средний бизнес, который следует высвободить из-под чрезмерного налогового пресса и регуляторного вмешательства. Для этого нужно: максимально упрощать систему налогообложения, внедрять систему «единого окна» во всех типах отношений между властью и бизнесом, чтобы минимизировать возможности для коррупции и уменьшить расходы предпринимателей. Полностью «перезагрузить» налоговую службу - набрать новых сотрудников по критериям профессионального и морально-этического соответствия, переориентировать государственные фискальные органы - с упором на профилактические мероприятия по соблюдению законности. Эти меры должны сопровождаться реформой судебной и правоохранительной системы", - считает Артур Палатный.

Он подчеркивает: только после реализации этих мер можно переходить ко второму этапу - вводить методы косвенного контроля доходов. А в нынешних условиях это приведет лишь к увеличению давления со стороны государства и появлению новых схем для уклонения от налогов со стороны предпринимателей.

Как сообщалось ранее, министр финансов Сергей Марченко заявлял о том, что в правительстве разрабатывается законопроект о косвенных методах определения доходов граждан Украины. Этот документ должен быть подан в Верховную раду уже в этом году.