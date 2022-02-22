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Кабмин готовит санкции против России за признание "ЛДНР"

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров готовит пакет санкций против России. В частности, за признание так называемых Луганской и Донецкой "народных республик".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Свободу слова" на ICTV.

"Правительство готовит соответствующие предложения в СНБО и Верховная рада завтра будет рассматривать соответствующий пакет (санкций против России, - ред.), - заявил Шмыгаль.

Напомним, ЕС согласовал пакет санкций против России за признание "ЛДНР".

Отметим, что Британия ввела ограничения против пяти российских банков и друзей президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Лондон планирует ввести санкции в отношении депутатов Государственной думы и сенаторов Совета федерации РФ, которые проголосовали за это решение.

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Денис ШмыгальСанкции против России