Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО

У понеділок, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства закордонних справ Фінляндії.

"Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина планує ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу вже на початку лютого 2023 року.

Також нагадаємо, за словами глави МЗС Фінляндії, російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Гельсінкі подати заявку на вступ до НАТО .

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .