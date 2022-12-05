Кабмін Фінляндії вніс до парламенту законопроект про вступ до НАТО

У понеділок, 5 грудня, уряд Фінляндії вніс до парламенту пропозицію щодо вступу країни до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Міністерства закордонних справ Фінляндії.
"Уряд пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір та Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників та міжнародного персоналу", - йдеться у повідомленні.
Очікується ратифікація Туреччиною та Угорщиною.
Раніше повідомлялося, що Угорщина планує ратифікувати вступ Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу вже на початку лютого 2023 року.
Також нагадаємо, за словами глави МЗС Фінляндії, російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Гельсінкі подати заявку на вступ до НАТО .
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