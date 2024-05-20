Кабмін дозволив представникам ТЦК вручати повістки цілодобово

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, з 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію.

Кабінет міністрів ухвалив пакет постанов, якими затверджуються порядки мобілізації та військового обліку.

Зокрема, уряд визначив, повістка про виклик до ТЦК з на адресу місця проживання може бути надіслана після завершення 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних.

Детальніше про нові правила мобілізації - у матеріалі РБК-Україна.

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