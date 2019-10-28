Кабмин должен решить вопрос с электроснабжением Донбасса так же, как с газом, - эксперт

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Эксперт прокомментировал ситуацию с электроснабжением Донбасса

Правительство действует "однобоко" - решив вопрос с газом, но "подвесив" такую же проблему с электроэнергией. Такое мнение высказал эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Буквально на днях было принято решение Кабмина (постановление 875 "О неотложных мерах по стабильному функционированию предприятий теплоснабжения Донецкой и Луганской областей") об урегулировании вопроса долгов за газ на неподконтрольных территориях. То есть с газом вопрос решили, а с электроэнергией вопрос завис. Собственно, непонятно, почему правительство переживает о газе, а долги за электроэнергию, там еще и пес не валялся", – считает Корольчук.

Эксперт считает, что власть сжигает последние мосты, которые могут решить проблему энергоснабжения Донбасса. По его словам, действия Государственной исполнительной службы, связанные с арестом и описью имущества компаний "ДТЭК ПЭС Энергоуголь" и "ДТЭК Донецкие электрические сети" с последующим намерением продать его является фактически преступлением – разрушением энергосистемы и подрывом энергобезопасности страны.

"За 25 лет независимости Украины все выучили вопрос, что газ и электроэнергия являются основой энергобезопасности страны. За последние 5 лет критично важными были решения проблем вокруг газа и электроэнергии в зоне военных действий на Донбассе. Но там все было плохо, так как, благодаря действиям правительства и СНБО, газ и электроэнергию на Донбасс поставляли без ограничений, но деньги за них никто не платил. Вот откуда только у энергетиков 12 млрд долгов", – заключил Корольчук.

Ранее представители профсоюзов призвали премьер-министра Алексея Гончарука и президента Владимира Зеленского вмешаться в вопросы электроснабжения Донецкой и Луганской областей и выплаты зарплаты энергетикам, которые работают в непосредственной близости к линии фронта.

Компания ДТЭК заявила о том, что из-за действий Государственной исполнительной службы операционная деятельность операторов системы распределения Донецкой области может быть ограничена в любой момент.