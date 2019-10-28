Кабмін повинен вирішити питання з електропостачанням Донбасу так само, як з газом, - експерт

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Експерт прокоментував ситуацію з електропостачанням Донбасу

Уряд діє "однобоко" - вирішивши питання з газом, але "підвісивши" таку ж проблему з електроенергією. Таку думку висловив експерт з питань енергетики Юрій Корольчук, передає РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Буквально днями було прийнято рішення Кабміну (постанова 875 "Про невідкладні заходи щодо стабільного функціонування підприємств теплопостачання Донецької і Луганської областей") про врегулювання питання боргів за газ на підконтрольних територіях. Тобто з газом питання вирішили, а з електроенергією питання зависло. Власне, незрозуміло, чому уряд переживає про газ, а борги за електроенергію, там ще й пес не валявся", – вважає Корольчук.

Експерт вважає, що влада спалює останні мости, які можуть вирішити проблему енергопостачання Донбасу. За його словами, дії Державної виконавчої служби, пов'язані з арештом і описом майна компаній "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" і "ДТЕК Донецькі електричні мережі" з подальшим наміром продати його є фактично злочином – руйнуванням енергосистеми і підривом енергобезпеки країни.

"За 25 років незалежності України всі вивчили питання, що газ і електроенергія є основою енергобезпеки країни. За останні 5 років критично важливими були рішення проблем навколо газу і електроенергії в зоні військових дій на Донбасі. Але там все було погано, так як, завдяки діям уряду і РНБО, газ і електроенергію на Донбас постачали без обмежень, але гроші за них ніхто не платив. Ось звідки тільки у енергетиків 12 млрд боргів", – сказав Корольчук.

Раніше представники профспілок закликали прем'єр-міністра Олексія Гончарука та президента Володимира Зеленського втрутитися в питання електропостачання Донецької та Луганської областей і виплати зарплати енергетикам, які працюють у безпосередній близькості до лінії фронту.

Компанія ДТЕК заявила про те, що через дії Державної виконавчої служби операційна діяльність операторів системи розподілу Донецької області може бути обмежена в будь-який момент.