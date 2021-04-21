Кабмин должен разобраться, почему члены набсовета УЗ не из железнодорожной отрасли, - эксперт
Члены наблюдательного совета "Укрзализныци" являются непрофессионалами в железнодорожной отрасли, однако получают чрезвычайно высокие вознаграждения, что вызывает вопрос о целесообразности использования бюджетных средств.
Об этом заявил экономист Борис Кушнирук.
"Если посмотреть и проанализировать, кто является членами наблюдательного совета УЗ, то окажется, что значительная часть этих людей не имеют профессиональных знаний в той сфере, где должна заниматься железная дорога", - сказал Кушнирук.
Он отметил: идея формирования наблюдательных советов заключалась в том, чтобы избрать на конкурсной основе независимых лиц, которые имеют соответствующий уровень знаний, и будут определять стратегию развития предприятия и обеспечивать контрольную функцию. Однако по факту членами наблюдательных советов, в частности в УЗ, стали некомпетентные в этой области люди.
Он также отметил: членам наблюдательных советов выплачивают чрезвычайно высокие вознаграждения, что должно вызвать вопрос о целесообразности такого использования бюджетных средств. К тому же размеры этих выплат значительно выше, чем предполагалось решением правительства, что можно трактовать как хищение государственных средств.
"Проблема связана с УЗ - то, что им начали выплачивать вознаграждения больше, чем это предусмотрено постановлением правительства. В свое время правительство установило корректную защиту: вознаграждение должно быть привязано к объемам производства и к доходу. И это правильно, потому что вы не можете устанавливать вознаграждение, которое только вам заблагорассудится", - сказал Кушнирук.
Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян подчеркивал, что члены наблюдательного совета УЗ получают огромные зарплаты, но лишь блокируют реформу компании, которая находится в критическом состоянии.
В свою очередь народный депутат, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что правительство должно немедленно провести заседание для обсуждения проблем УЗ и уволить наблюдательный совет, который довел компанию до кризиса.