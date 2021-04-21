Кабмін має розібратись, чому члени наглядової ради УЗ не з залізничної галузі, - експерт

"Якщо подивитись і проаналізувати, хто є членами наглядової ради УЗ, то виявиться, що значна частина цих людей не мають професійних знань в тій сфері, де має опікуватись залізниця", - сказав Кушнірук.

Він зазначив: ідея формування наглядових рад полягала в тому, щоб обрати на конкурсних засадах незалежних осіб, які мають відповідний рівень знань, будуть визначати стратегію розвитку підприємства і забезпечувати контрольну функцію. Проте по факту членами наглядових рад, зокрема в УЗ, стали некомпетентні в цій галузі люди.

Він також наголосив: членам наглядових рад виплачують надзвичайно високі винагороди, що має викликати запитання щодо доцільності такого використання бюджетних коштів. До того ж розміри цих виплат є значно вищими, ніж передбачалось рішенням уряду, що можна трактувати як розкрадання державних коштів.

"Проблема пов’язана з УЗ - те, що їм почали виплачувати винагороди більші, ніж це передбачено постановою уряду. У свій час уряд встановив коректний захист: винагорода має бути прив’язана до обсягів виробництва і до доходу. І це правильно, тому що ви не можете встановлювати винагороду, яку тільки вам заманеться", - сказав Кушнірук.