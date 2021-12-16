Кабмин должен предоставить гарантии инвесторам ОГХК - это мировая практика, - эксперт

Предоставление гарантий защиты инвестиций от правительства при проведении приватизации - распространенная мировая практика, которой не пользуется Украина. Отсутствие соответствующих гарантий со стороны Кабинета министров Украины отвлекло международных инвесторов от приватизации АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), несмотря на высокую заинтересованность в приобретении объекта.

"Практика предоставления гарантий продавцом (в этом случае - правительством) при продаже актива действительно является нормальной, хотя при приватизации в Украине она, к сожалению, не распространена. Это нормально, когда продавец берет на себя обязательство перед покупателем (в этом случае - покупателем ОГХК) возместить его убытки в случае, если эти убытки будут причинены обстоятельствами, которые на момент приватизации не были известны продавцу", - сказал он.

То есть Украина как продавец дает описание всех характеристик объекта, которые ему известны. И предоставляет покупателю гарантию, что если обнаружатся определенные недостатки, то государство как продавец возместит ущерб, который в результате таких недостатков возникнет у покупателя. Такие гарантии могут быть ограничены - например, суммой договора или иным образом, добавляет эксперт.

"Все это я предлагал правительству, (утверждающему условия приватизации) еще несколько лет назад, но пока эта практика так и не введена. Поэтому сейчас условия приватизации, скорее всего, вызывают интерес либо у инсайдеров, хорошо знающих объект изнутри, либо спекулянтов, готовых рискнуть, но тогда соответственно заплатить низкую цену. А вот стратегический инвестор, вполне возможно, не понимая рисков, не захочет участвовать в аукционе", - добавил Бойцун.