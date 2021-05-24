Кабмин должен объяснить, почему довел Modus Energy до иска в арбитраж против Украины, - нардеп

По ее словам, компания Modus Energy, которая имеет в собственности несколько солнечных электростанций, подала иск в международный арбитраж за противоправные действия Кабинета министров Украины по изменению законодательства в условиях поддержки отрасли ВИЭ.

"Требую от правительства объяснений, почему ситуация доведена до арбитража и сколько средств украинских налогоплательщиков теперь придется отдать за услуги юридического советника. Написала соответствующее обращение в адрес премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и министра юстиции Дениса Малюськи", - сказала Буймистер.

Она уточнила, что иностранный инвестор не согласился на условия меморандума и начал подвергаться финансовому шантажу со стороны государства.

"С другой стороны компания не прогадала - потому что правительство даже после изменения законодательства категорически отказывается выполнять свои обязательства перед инвесторами по выплате долгов. Из 22,4 млрд гривен выплатили лишь 21%", - добавила нардеп.

При этом она сообщила, что теперь Кабмин отдал на парламент законопроект, который провоцирует еще более глубокий кризис своей инициативой по акцизному сбору на зеленую энергию.

Напомним, 28 апреля стало известно, что компания Modus Energy, которая находится в собственности граждан Литвы, подала иск против Украины из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по выплатам за произведенную электроэнергию и вынуждает компанию пойти на изменения правил, которые сокращают ее доходы.

В жалобе указывается, что ГП "Гарантированный покупатель" заставило дочерние компании Modus Energy подписать Дополнительное соглашение, предусматривающее сокращение доходов и поэтому компания рассматривает это как инициирование процедуры расторжения договора купли-продажи "зеленой" энергии, который действует до 2030 года.

Согласно документации, истец просит арбитражный суд: признать Украину такой, которая нарушила требования статей договора об Энергетической хартии; обязать Украину выплатить проценты на суммы убытков, начисленных арбитражным судом, на определенных условиях; а также обязать оплатить все понесенные расходы на арбитражное производство.

Как ранее сообщил партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Максим Сысоев, после первого арбитражного иска компании Modus Energy против Кабинета министров Украины за осуществление шантажа по сокращению "зеленых" тарифов могут подать аналогичные иски еще к 10 инвесторов в "зеленую" энергетику Украины.

По информации НБУ, на фоне кризиса в "зеленой" энергетике чистый отток прямых иностранных инвестиций в Украину в 2020 году составил 868,2 млн, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.