Кабмин должен назначить в "Укрзализныцю" профессионалов, - член ВСК

Бывший наблюдательный совет "Укрзализныци" состоял из непрофессионалов, которые фактически довели компанию до банкротства, поэтому перед новым набсоветом УЗ будут стоять действительно серьезные вызовы - им нужно будет написать план спасения компании и вывести ее из кризиса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, члена Временной следственной комиссии ВР по УЗ Константина Бондарева.

"Наконец-то убрали этих проходимцев, которые были частью преступного сообщества, которое довело фактически УЗ до банкротства. Я надеюсь, что теперь Кабмин найдет приличных людей - украинцев, специалистов, которые смогут за короткий промежуток времени разработать план спасения этой компании, выхода из фактического банкротства, приведения в порядок и мы увидим достойных людей", - заявил он.

Он высказал убеждение, что прежде новые члены Набсовета должны четко выстроить программу спасения компании от затяжного кризиса.

"Потом Набсовет должен разбить эту программу на функции под конкретный менеджмент, найти этот менеджмент, поставить задания, определить KPI. А дальше - ежеквартально по максимуму контролировать выполнение этих показателей", - резюмировал Бондарев.

Как известно, Кабинет министров принял решение не продлевать контракты с главой наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунером, а также его членами Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Таким образом, в Набсовете сейчас остался только один член - Адомас Аудицкас, срок полномочий которого истекает в 2022 году.