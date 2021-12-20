Кабмин будет договариваться о множественном гражданстве с каждой страной индивидуально, - Арахамия

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия уверен, что после принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет министров будет договариваться с каждой страной в отдельности. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии изданию " Интерфакс-Украина ".

"Важно, что законопроект дает право Кабмину составлять список стран, граждане которых могут иметь множественное гражданство. То есть мы принимаем общий рамочный закон, а далее Кабмин договаривается на двусторонней встрече с правительством того или иного государства", - заявил он.

Арахамия уточнил, что Кабмин будет договариваться с каждой страной индивидуально, после чего будут подписываться двусторонние соглашения.

"И так, постепенно, мы заключим соглашения с теми государствами, в которых есть большие украинские диаспоры - Португалия, Аргентина, Канада, Австралия, США, Италия. При подписании двусторонних соглашений обязательно будут учитываться особенности законодательств этих стран", - отметил главы парламентской фракции.