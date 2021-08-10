Кабмин в ближайшие дни примет санкции за давление на ПЦУ в оккупированном Крыму

В воскресенье, 8 августа, представители так называемого "Центра противодействия экстремизму" российского оккупационного режима в Крыму во главе с майором Горевановим ворвались в монастырь Святого Димитрия Солунского Крымской епархии ПЦУ, что находится в с. Балки, Белогорского района.

Российские силовики насильно заставили настоятеля монастыря архимандрита Дамиана остановить богослужение. На всех участников богослужения составили протоколы.

Минреинтеграции расценивает это, как очередной акт давления со стороны российской оккупационной администрации на жителей Крыма.

"С 2014 года оккупанты насильственными методами вытесняют украинскую церковь с временно оккупированного Крымского полуострова. За все это произвол государство-оккупант и конкретные лица должны нести ответственность... Сейчас Минреинтеграции уже подготовило санкционный пакет в отношении лиц, которые препятствуют деятельности ПЦУ, ожидается, что его принятие Кабинетом министров состоится в ближайшие дни", - сообщил заместитель министра Игорь Яременко

Санкции будут касаться судей РФ и других должностных лиц, причастных к преследованию общины ПЦУ в Крыму. В частности, незаконного отчуждения помещения Кафедрального собора святых равноапостольных князя Владимира и княгини Ольги в г. Симферополе, других культовых сооружений, повреждения церковного имущества, преследования общины.