Кабмин в ближайшее время введет карантин выходного дня

Кабинет министров намерен в ближайшее время ввести карантин выходного дня в Украине. Он предполагает более жесткие ограничения по субботам и воскресеньям.

Об этом на брифинге заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, на сегодня в Украине можно говорить о двух уровнях эпидемиологической опасности: "оранжевый" (почти по всей стране) и "красный" (почти на 200 административных единицах).

"В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министром Украины (постановление, - ред.) о более жестком карантине в выходной день. Мы будем делать все возможное, чтобы спасти систему здравоохранения от коллапса и не останавливать экономику", - добавил Ляшко.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на проект изменений писало, что карантин выходного дня будет работать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника. В эти дни будет запрещен прием посетителей в ресторанах, ТРЦ, работа учреждений культуры и так далее.

Сегодня Ляшко также заявил, что Украина переходит на второй этап реагирования на COVID-19, который заключается в развертывании дополнительных койко-мест в больницах.