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Кабмин ограничил цену на газ для производителей социальных продуктов: сколько будут платить

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ввел предельный уровень надбавки к цене природного газа собственной добычи, который поставляется производителям социальных продуктов. Максимальная надбавка до 30 апреля 2022 года составит 24%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства от 30 декабря 2021 г. № 1435.

Норма постановления распространяется на предприятия, основным видом деятельности которых является производство следующих товаров:

  • Мука пшеничная высшего сорта
  • Молоко пастеризованное жирностью 2,5 процента (в пленке)
  • Хлеб ржано-пшеничный
  • Яйца куриные категории С1
  • Масло подсолнечное
  • Батон

Согласно документу, торговая надбавка за поставки природного газа собственной добычи для удовлетворения социальных потребностей производителей продуктов устанавливается на уровне не выше 1 процента.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство Украины разрабатывает механизмы поддержки хлебопекарей, а также производителей социальных продуктов питания из-за значительного повышения цен на газ. Также рассматривается возможность установления максимальных наценок на социальные продукты.

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Цена на газ