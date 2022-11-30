UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету РФ: оцінка експерта

Фото: для удару по РФ стеля цін на нафту має бути на рівні 30-40 доларів (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

У ЄС точаться суперечки щодо ліміту ціни на нафту з Росії. Рівнем, який стане ударом для бюджету РФ, є 30-40 доларів за барель.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " відки у Путіна гроші на війну і коли санкції Заходу зупинять Росію ".

"Мінімально прийнятним варіантом може бути обмеження ціни на рівні максимум 50 доларів за барель", - сказала аналітик Київської школи економіки (КШЕ) Юлія Павицька.

При цьому вона зазначила, що встановлення обмеження на рівні 30-40 доларів за барель стане справді ударом для бюджету РФ.

Нагадаємо, дипломати "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу обговорюють обмеження у розмірі від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви проти України без порушення світових нафтових ринків.

Але 28 листопада уряди ЄС не змогли домовитися про обмеження, оскільки Польща наполягала на тому, щоб обмеження було нижчим, ніж було запропоновано G7.

Обмеження цін має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть