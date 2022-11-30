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Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету РФ: оцінка експерта

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Україна, Середа 30 листопада 2022 10:28
Яка стеля ціни на нафту стане ударом по бюджету РФ: оцінка експерта Фото: для удару по РФ стеля цін на нафту має бути на рівні 30-40 доларів (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

У ЄС точаться суперечки щодо ліміту ціни на нафту з Росії. Рівнем, який стане ударом для бюджету РФ, є 30-40 доларів за барель.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " відки у Путіна гроші на війну і коли санкції Заходу зупинять Росію ".

"Мінімально прийнятним варіантом може бути обмеження ціни на рівні максимум 50 доларів за барель", - сказала аналітик Київської школи економіки (КШЕ) Юлія Павицька.

При цьому вона зазначила, що встановлення обмеження на рівні 30-40 доларів за барель стане справді ударом для бюджету РФ.

Нагадаємо, дипломати "Великої сімки" (G7) та Європейського Союзу обговорюють обмеження у розмірі від 65 до 70 доларів за барель з метою обмеження доходів для фінансування військового наступу Москви проти України без порушення світових нафтових ринків.

Але 28 листопада уряди ЄС не змогли домовитися про обмеження, оскільки Польща наполягала на тому, щоб обмеження було нижчим, ніж було запропоновано G7.

Обмеження цін має набути чинності 5 грудня, коли також набуде чинності заборона ЄС на російську нафту.

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