Яка категорія прав потрібна для керування авто з причепом: подробиці

По мірі того, як автомобіль стає доступним для все більш широких кіл населення, зростає і попит на використання його в якості тягача. І таке враження, що паралельно з тим ускладняються вимоги щодо потрібних для того категорій водійських прав. Але насправді все доволі просто, і автожурналісти rbc.ua допоможуть вам розкласти все по полицях.

У наші сімейні легкові авто вміщується не все, що буває потрібно перевезти. І тоді ми згадуємо про причеп – бортовий, тентований, лафет, автодачу… На жаль, дуже часто разом з покупкою причепа доводиться здавати на окрему категорію прав – з додатковим індексом Е.

Які є категорії прав для авто з причепом

Якщо машина легкова, буде досить категорії ВЕ, якщо вантажна – С1Е або СЕ. А якщо вам спаде на думку "пілотувати" мікроавтобус чи автобус з причепом, на такий випадок передбачені категорії D1E та DE.

Але! Якщо у вас невеликий легковий автомобіль і так саме скромний причеп, не поспішайте відразу до найближчої автошколи за новими правами.

Категорія прав для легкового авто з причепом

Як говорять Правила дорожнього руху України (п. 2.13), буксирувати причіп вагою до 750 кг можна з правами тієї категорії, яка передбачена для керування машиною-тягачем. Наприклад, якщо ми говоримо про легковий автомобіль, то він може тягнути причеп вагою до 750 кг з водієм із звичайною "легковою" категорією В за кермом.

Проте, у житті не все так просто, як описано у п. 2.13 Правил. Насправді є варіант буксирувати з категорією В і більш важкий причеп. Так, Положення про порядок видачі посвідчень водія, затверджене Постановою Кабміну № 340 від 08.05.1993 р. у своєму пункті 5 уточнює, що водії з категорією В можуть буксирувати причеп, дозволена максимальна маса якого перевищує 750 кг – за умови дотримання двох нюансів.

По-перше, коли легкова машина з водієм з категорією В за кермом тягне причеп дозволеною максимальною масою більше 750 кг, сама машина-тягач (без навантаження) не може бути легше причепа. А по-друге, загальна маса такого легкового автопотягу не має перевищувати 3500 кг. І ці 3,5 тони визначаються як сума дозволеної максимальної маси автомобіля і дозволеної максимальної маси її причепа. (Категорія В взагалі передбачає для керування дозволену максимальну масу транспортного засобу не більше 3500 кг – а у випадку з причепом ця величина буде складається з двох частин).

Отже, якщо автовласник перед покупкою причепа проведе деякі розрахунки, він може вийти на можливість використовувати причеп важчий за 750 кг – зі своїми звичайними правами В-категорії. Для цього потрібно буде підібрати модель причепа з певною власною масою і дозволеним навантаженням.

Якщо коротко

Легковий причіп – для хазяйновитих громадян справжній порятунок у багатьох транспортних питаннях. І цілком зрозуміло, що власникам хочеться використовувати його можливості "на всі сто". Але для уникнення претензій і підозр з боку правоохоронців водієві легкового автопотягу треба мати з собою документи на транспортні засоби, де конкретно будуть вказані всі їхні вагові характеристики.