Какая категория прав необходима для вождения авто с прицепом: подробности

По мере того как автомобиль становится доступным для все более широких кругов населения, растет и спрос на использование его в качестве тягача. И такое впечатление, что параллельно с тем усложняются требования относительно нужных для этого категорий водительских прав. Но на самом деле все просто, и автожурналисты rbc.ua помогут вам разложить все по полкам.

В наши семейные легковые авто вмещается не все, что нужно перевезти. И тогда мы вспоминаем о прицепе – бортовом, тентованном, лафете, автодаче… К сожалению, очень часто вместе с покупкой прицепа приходится сдавать на отдельную категорию прав – с дополнительным индексом Е.

Какие категории прав для авто с прицепом

Если машина легковая, будет достаточно категории ВЕ, если грузовая – С1Э или СЭ. А если вам придет в голову "пилотировать" микроавтобус или автобус с прицепом, на такой случай предусмотрены категории D1E и DE.

Но! Если у вас небольшой легковой автомобиль и скромный прицеп, не спешите сразу в ближайшую автошколу за новыми правами.

Категория прав для легкового автомобиля с прицепом

Как говорят Правила дорожного движения Украины (п. 2.13), буксировать прицеп весом до 750 кг можно с правами той категории, которая предусмотрена для управления машиной-тягачом. К примеру, если мы говорим о легковом автомобиле, то он может тянуть прицеп весом до 750 кг с водителем с обычной "легковой" категорией В за рулем.

Однако в жизни не все так просто, как описано в п. 2.13 Правил. На самом деле есть вариант буксировать с категорией В и более тяжелый прицеп. Так, Положение о порядке выдачи водительских удостоверений, утвержденное Постановлением Кабмина № 340 от 08.05.1993 г. в своем пункте 5 уточняет, что водители с категорией В могут буксировать прицеп, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 кг – при соблюдении двух нюансов.

Во-первых, когда легковая машина с водителем с категорией В за рулем тянет прицеп разрешенной максимальной массой более 750 кг, сама машина-тягач (без погрузки) не может быть легче прицепа. А во-вторых, общая масса такого легкового автопоезда не должна превышать 3500 кг. И эти 3,5 тонны определяются как сумма разрешенной максимальной массы автомобиля и разрешенной максимальной массы ее прицепа. (Категория В вообще предусматривает для вождения разрешенную максимальную массу транспортного средства не более 3500 кг – а в случае с прицепом эта величина будет состоять из двух частей).

Следовательно, если автовладелец перед покупкой прицепа произведет некоторые расчеты, он может получить возможность использовать прицеп тяжелее 750 кг – со своими обычными правами В-категории. Для этого нужно будет подобрать модель прицепа с определенной своей массой и разрешенной нагрузкой.

Если коротко

Легковой прицеп – для хозяйственных граждан настоящее спасение во многих транспортных вопросах. И вполне понятно, что владельцам хочется использовать его возможности "на все сто". Но во избежание претензий и подозрений со стороны стражей порядка водителю легкового автопоезда нужно иметь с собой документы на транспортные средства, где конкретно будут указаны все их весовые характеристики.