ua ru
Пн, 23 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як зростуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Fitch Ratings

Новость на русском →
Україна, Понеділок 23 січня 2023 13:31
Як зростуть ціни в Україні у 2023 році: прогноз Fitch Ratings Фото: Fitch Ratings прогнозує інфляцію понад 20% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міжнародне агентство Fitch Ratings прогнозує, що інфляція в Україні до кінця 2023 року сповільниться до 21% порівняно з 26,6% 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.

За прогнозом агентства, втрата виробничих потужностей, нестача електроенергії та лише поступове усунення збоїв у ланцюжку поставок призведуть до зростання цін, незважаючи на слабкий внутрішній попит.

За даними агентства, українська економіка скоротилася приблизно на 31% у 2022 році, а чиста еміграція зросла до 8 млн осіб (на основі даних ООН, які можуть бути завищені).

У третьому кварталі 2022 року спостерігалося деяке послідовне відновлення економічної активності, але перебої у подачі електроенергії після російських ударів створюють додатковий стримуючий фактор у 2023 році. Fitch прогнозує зростання ВВП на 2% у 2023 році, оскільки конфлікт, що триває, перешкоджає поверненню значної кількості біженців або великомасштабним інвестиціям, зазначається в повідомленні.

Fitch Ratings 20 січня підтвердило довгостроковий рейтинг України в іноземній валюті на рівні "CC", що відображає думку Fitch про ймовірну подальшу реструктуризацію комерційного боргу України в іноземній валюті, враховуючи масштаби економічної шкоди від війни з Росією та пов'язану з цим значну фінансову шкоду.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) у жовтні прогнозував, що зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 30%. За прогнозом, 2023 року інфляція сповільниться до 20,8%, а 2024 року - до 9,4%.

Зазначимо, що уряд очікував, що інфляція в Україні становитиме 29,3% у 2022 році та 28,0% у 2023 році.

Читайте РБК-Україна в Google News
Fitch Інфляція в Україні
NEWS
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
Чи будуть активні "посадки"? Усі подробиці корупційних скандалів у міністерствах
DAILY
Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Костянтин Машовець: Протягом зими-весни росіяни спробують переломити хід війни