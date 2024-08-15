UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як зростатимуть ціни в Україні: прогноз фінансових аналітиків, банкірів та населення

Фото: Інфляція в Україні прискориться (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Інфляція в Україні протягом наступних 12 місяців пришвидшиться, проте не перевищить 9%. Такий прогноз дають банкіри, фінансові аналітики, керівники підприємств та населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ.

За інформацією НБУ, у липні фінансові аналітики очікують на інфляцію на рівні 7,2%. Це вище, аніж попередній прогноз за червень (7,1%).

Населення прогнозує зростання цін на 7,6%. У червні громадяни чекали на інфляцію на рівні дещо вище - 7,9%.

Банкіри прогнозують інфляцію на рівні 8,7%. Керівники підприємств зростання цін на рівні 9,0% (дані за травень).

Прогнози щодо інфляції

За даними Держстату, у липні інфляція у річному обчисленні прискорилася до 5,4% із 4,8% у червні. У місячному вимірі ціни не змінилися.

У липні НБУ погіршив прогноз щодо інфляції у 2024 році до 8,5% з 8,2%. НБУ очікує, що загальна інфляція в Україні прискориться протягом наступних трьох кварталів, але залишатиметься помірною.

Крім того, НБУ прогнозує інфляцію у 2025 році на рівні 6,6% (попередній прогноз – 6,0%), у 2026 році інфляція впаде до 5,0% (попередній прогноз – 5,0%).

Читайте РБК-Україна в Google News
Інфляція в УкраїніНаціональний банк України