Як зростатимуть ціни у 2025 році: український бізнес знову погіршив очікування

Керівники українських підприємств очікують на зростання споживчих цін у наступні 12 місяців на рівні 10,3%. Інфляційні очікування погіршуються другий квартал поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на звіт "Ділові очікування підприємств України" від Національного банку за ІV квартал 2024 року.

При цьому у III кварталі 2024 року бізнес очікував на інфляцію на рівні 9,7%, у II кварталі - 9,0%, у I кварталі 2024 року - 11,0%, у IV кварталі 2023 року - 11,3%.

За даними опитування, 46,3% опитаних респондентів уважають, що інфляція не перевищить 10,0% (у попередньому опитуванні - 54,4%), 17,8% очікують, що вона сягне понад 15,1%

Найсуттєвішим чинником для зростання споживчих цін залишаються воєнні дії (зазначили 82,9% респондентів). Більше за решту посилився вплив чинника "податкові зміни", на 4,4 п. п. - до 42,3%. Вплив курсового чинника послабився (на 5.1 п. п. – до 70,3%).

Квартальне опитування проводилося з 31 жовтня до 29 листопада 2024 року. В опитуванні взяли участь 660 підприємств із 21 країни (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, а також Донецької, Луганської та Херсонської областей). Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України.

Нагадаємо, інфляція за підсумками 2024 року зросла до 12%. НБУ прогнозує, що зростання ціни залишатиметься на високому рівні у першій половині 2025 року, а потім почне знижуватися.