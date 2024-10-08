Як зробити шумоізоляцію автомобіля своїми руками: кілька простих порад

Перш за все маємо попередити, що боротьба за тишу в салоні починається ще на етапі проектування кожного з вузлів та агрегатів. Бо це цілий комплекс заходів, який знижує власні вібрації деталей і придушує їхню спроможність підтримувати чужі коливання. Але дещо для тиші в салоні можна зробити і на готовій машині. Тим більше якщо це одна з недорогих сучасних моделей, виробники яких навчилися економити на шумоізоляції.

Чому потрібна додаткова шумоізоляція

Шар ізоляційного матеріалу на панелях кузова не тільки не пропускає в машину вуличні шуми, а й не дає сталевим панелям генерувати власні звуки. Тож навіть коли у своєму первинному вигляді автомобіль не проектувався як супертихий, якщо ви попрацюєте з усіма оголеними металевими панелями всередині кузова, ви отримаєте позитивний результат. На щастя, саме цей вид робіт – поклеїти "шумку" – можна виконати своїми руками. В цілому це не складно, а найбільш відповідальний етап – не робота з матеріалами, а демонтаж та монтаж оздоблення інтер'єру.

Шумоізоляційні матеріали. Два види матеріалів відповідають за два етапи боротьби з зайвими звуками. По-перше, це віброізоляція на бітумній основі, і по-друге, власне шумоізоляція у вигляді спіненого листового матеріалу. І перший, і другий бувають різної товщини, і чим вона більша, тим вищою буде ефективність. Зазначені матеріали можуть здатися досить дорогими, але якщо фінансове питання має значення, не женіться за розкрученими брендами. Більше того, замість автомобільної шумоізоляції для економії можна купити аналогічний будівельний матеріал або туристичні похідні мати з спіненого полімеру (відомі як каремати). З іншого боку, бітумний віброзахист буває тільки автомобільний.

Інструмент. По-перше, вам знадобиться ніж. Віброізоляційний матеріал на бітумній основі хорошо різати міцним косим ножом, не обов'язково дуже гострим. М'який спінений шум краще різати гострим лезом – наприклад, канцелярським ножом. Також треба приготувати ролик для прикочування – або спеціальний металевий, або пластиковий, яким користуються при наклеюванні шпалер.

Знежирювач. Важливий етап процесу – видалення бруду і жиру з поверхні, яка підлягає обклеюванню. Використовують або спеціальні серветки, або антисилікон, або інший розчинник та чисті серветки.

Очі бояться – руки роблять

Спочатку варто підготуватись теоретично і розібратись, які ділянки кузова є "провокаторами" шумів на вашій моделі. Зазвичай це зовнішні панелі дверей, перегородка моторного відсіку, колісні арки, зона підлоги під задніми сидіннями. Цікаво, що повністю обклеювати всю панель, яку потрібно задемпфувати, не обов'язково. Досвід показує, що ефективним заходом буде закрити бодай 30-40% поверхні.

Професіонали з автомобільних аудіосистем допомогли нам скласти перелік порад щодо самостійної шумоізоляції:

Майте на увазі, що навіть симетричні деталі (наприклад, двері) часто мають різне начиння і відповідно свої нюанси при поклейці "шумки". На поверхнях значної подвійної кривизни клапті матеріалу доведеться підрізати або вирізати сектори;

Підганяючи клапті матеріалу під потрібні поверхні, не бійтеся перегинати та складати листи і навіть розрізати їх на кілька частин – на кінцевий результат це не вплине;

Наклеюючи матеріал на вибрані поверхні, знімайте захисний папір з липкої сторони безпосередньо перед наклеюванням, а от у випадку з дверима – безпосередньо всередині;

Укладаючи лист матеріалу, притискайте його від центру в сторони, щоб під ним не залишилися бульбашки повітря. Коли кожен клапоть вібро- і шумоізоляції буде приклеєно вручну, потрібно буде ретельно прикатати його роликом – теж від центру.

Коротко

У вас все вийде – робота це нескладна, хоча і потребує певної ретельності. Підсилять ефект додаткові "дрібниці": отримавши доступ до нутрощів дверей і торпедо, приділіть окрему увагу фіксації та ущільненню всього, що відкриється вашим очам. Наприклад, це можуть бути тяги дверних замків, кнопки та ручки, джгути проводки, тросики приводів засувок торпедо. Адже, як ми згадували на початку, боротьба за тишу в салоні – це комплексний захід.