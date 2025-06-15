Як зробити репелент від комарів з натуральних інгредієнтів: 4 прості рецепти

Кокосово-м’ятний захист

Один із найпростіших натуральних репелентів складається лише з двох компонентів - кокосової олії та ефірної олії м’яти. Такий засіб приємно пахне, добре зволожує шкіру та відлякує комарів.

Щоб його приготувати, змішайте 1/3 склянки кокосової олії та 15 крапель м’ятної ефірної олії. За кімнатної температури суміш рідка, але в холодильнику вона твердне.

Наносьте її на відкриті ділянки тіла перед виходом на вулицю. Діти особливо полюбляють цей аромат, а шкіра отримує ще й догляд.

Розмариновий спрей

Розмарин - не лише кулінарна спеція, а й ефективний природний репелент. Для приготування спрею змішайте по 1/4 склянки яблучного оцту та води, а також 40 крапель ефірної олії розмарину.

Суміш перелийте в пульверизатор і добре збовтайте. За бажанням розмарин можна замінити на лаванду - вона також відлякує комарів. Спрей має природний аромат, освіжає шкіру й не викликає алергії. Його можна використовувати кілька разів на день, особливо у вологих місцевостях.

Евкаліпт проти комарів

Евкаліпт має сильний, освіжаючий запах, який обожнюють люди, але не переносять комарі. Щоб приготувати ефективний спрей, змішайте по 1/3 склянки гамамелісу і води, додайте 40 крапель ефірної олії евкаліпта.

Такий засіб можна наносити на шкіру кілька разів на день. Якщо вам не до вподоби запах евкаліпта, спробуйте додати лимонну траву, чайне дерево або цитронелу.

Спрей не залишає жирних слідів і швидко вбирається. Його особливо зручно брати із собою в мандрівку або на дачу.

Комарі в квартирі можуть стати причиною безсонної ночі (фото: Pixabay)

Аромат кориці

Кориці бояться не лише молі - комарі також уникають її аромату. Залийте 2 столові ложки меленої кориці окропом, дайте настоятися, процідіть і додайте трохи спирту та краплю миючого засобу.

Коли рідина охолоне, перелийте її в пляшку з розпилювачем. Такий спрей можна наносити на шкіру або одяг. Але важливо: не застосовуйте порошок кориці напряму на шкіру - це може спричинити подразнення. Засіб не лише ефективний, а й має приємний пряний аромат.

Як довго діє натуральний репелент і як його зберігати

На відміну від хімічних засобів, натуральні репеленти мають коротший термін дії. Ефективність залежить від якості інгредієнтів та умов зберігання. Основне правило: якщо запах зник - значить, і захист ослаб.

Тому рекомендується наносити репелент повторно кожні 2-3 години, особливо в лісі чи біля води. Щоб засіб не втратив властивості, готуйте його невеликими порціями. Зберігайте в темному прохолодному місці або в холодильнику.