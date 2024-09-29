Як зробити багажник авто більше: кілька простих способів

Така вона, діалектика вантажоперевезень: щоб увезти все, що тобі потрібно, ти змушений або зменшити потреби, або – збільшити місткість вантажного відсіку. Є ще одне рішення – половинчасте, але при тому ефективне. Ділимось секретами бувалих мандрівників.

Один з варіантів підвищити місткість автомобіля полягає у розумному використанні того простору, що є – адже паспортний об’єм ми заповнюємо не завжди раціонально. Особливих секретів тут немає, але кілька лайфхаків варто підказати.

Як правильно використовувати багажник автомобіля

Питання місткості багажника як правило актуалізується перед масштабною поїздкою, наприклад, виїздом на відпочинок або перевезенням цілої партії речей. Для багатьох автомобілістів виходом з ситуації буває трамбування речей у валізах, прилаштування майна на сидіннях в салоні, в ногах у переднього пасажира і навіть у нього на колінах.

Навіть якщо такі некомфортні варіанти здаються вам прийнятними, ми б хотіли підказати вам більш раціональні і безпечні способи помістити майно в машині. А саме – у його багажнику. Для цього слід:

Забрати з машини і залишити удома те, що вам не знадобиться у цій конкретній поїздці. Навіть у далекій подорожі, якщо маршрут обкатаний вами, можна скоротити постійну "комплектацію" вашого багажника. Йдеться про задню полицю багажника, аварійний запас запчастин і робочих рідин. Велику повнорозмірну запаску є сенс замінити докаткою, а то і ремонтним набором від одного з сучасних авто (продаються в інтернеті). Можна не везти з собою те, що можна буде купити у кінцевій точці маршруту (на місці відпочинку, вдома): їжу, воду, моторну оливу, запас пального, запасний одяг, спорядження для активного відпочинку. Але коли ви збираєтесь у поїздку по розбитих дорогах і безлюдній місцевості, до цієї поради потрібно поставитися критично;

Намагайтеся пакувати речі у невеликі сумки. Жорсткі громіздкі валізи, ящики та різного роду кофри знижують щільність заповнення багажника, а м'які компактні сумки, навпаки, дають змогу використати кожен куточок вантажного відсіку;

Якщо у вашій поклажі є предмети складної просторової геометрії, обкладайте їх тими самими м'якими сумками. Наприклад, місце всередині рами складеної коляски або дитячого велосипеда вигідно заповнювати м'якими сумками з речами, які не бояться суворого "пресування": одягом, білизною, тентом намету. І навпаки, жорсткі валізи та коробки туліть одну до одної та до пласких бортів багажника;

Важкі баули кладіть вниз. Тут вони не розчавлять якісь тендітні речі, не сповзатимуть від вібрацій під час руху. Зрозуміло, що речі, які знадобляться у дорозі, треба вкладати з краю, аби не доводилося знову грати в тетріс під кришкою багажника;

Взагалі розміщувати вантаж в інтер’єрі машини небажано. Адже внаслідок різких маневрів чи ДТП сторонні предмети можуть травмувати людей, що сидять поряд. Хоча м'який багаж до салону можна взяти, наприклад, ковдру, матрац, теплий одяг можна розстелити на сидінні і сісти на них.

Коротко

Активно пакуючи в машину той чи інший багаж, не забувайте, що при надмірній старанності він може пошкодити оздоблення багажника і інтер’єру машини. Твердими предметами можна подряпати оббивку, а в гіршому випадку і розбити скло. А значить, треба приготувати підручні захисні засоби типу старої ковдри чи пледа. Тканиною слід перекладати грубі речі, які під час руху можуть торкатись деталей оздоблення машини. І нарешті, перед початком поїздки переконайтесь, що громіздкий багаж не перекриває вам огляд дороги.