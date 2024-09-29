Как сделать багажник авто больше: несколько простых способов

Такова она, диалектика грузоперевозок: чтобы ввезти все, что тебе нужно, ты вынужден либо уменьшить потребности, либо увеличить емкость грузового отсека. Есть еще одно решение – половинчатое, но при этом эффективное. Делимся секретами видавших виды путешественников.

Один из вариантов повысить емкость автомобиля заключается в разумном использовании пространства, которое есть – ведь паспортный объем мы заполняем не всегда рационально. Особых секретов здесь нет, но несколько лайфхаков следует подсказать.

Как правильно использовать багажник автомобиля

Вопрос вместительности багажника обычно актуализируется перед масштабной поездкой, например, выездом на отдых или перевозкой целой партии вещей. Для многих автомобилистов выходом из ситуации бывает трамбование вещей в чемоданах, обустройство имущества на сиденьях в салоне, в ногах у переднего пассажира и даже у него на коленях.

Даже если такие некомфортные варианты кажутся вам приемлемыми, мы хотели бы подсказать вам более рациональные и безопасные способы поместить имущество в машине. А именно – в его багажнике. Для этого следует:

Убрать из машины и оставить дома то, что вам не понадобится в этой конкретной поездке. Даже в далеком путешествии, если маршрут обкатан вами, можно сократить постоянную "комплектацию" вашего багажника. Речь идет о задней полке багажника, аварийном запасе запчастей и рабочих жидкостях. Большую полноразмерную запаску имеет смысл заменить докаткой, а то и ремонтным набором от одного из современных авто (продаются в интернете). Можно не везти с собой то, что можно будет купить в конечной точке маршрута (на месте отдыха, дома): еду, воду, моторное масло, запас горючего, запасную одежду, снаряжение для активного отдыха. Но когда вы собираетесь в поездку по разбитым дорогам и безлюдной местности, к этому совету нужно отнестись критически;

Старайтесь паковать вещи в небольшие сумки. Жесткие громоздкие чемоданы, ящики и разного рода кофры снижают плотность заполнения багажника, а мягкие компактные сумки, наоборот, позволяют использовать каждый уголок грузового отсека;

Если в вашей клади есть предметы сложной пространственной геометрии, обкладывайте их теми же мягкими сумками. К примеру, место внутри рамы сложенной коляски или детского велосипеда выгодно заполнять мягкими сумками с вещами, которые не боятся строгого "прессования": одеждой, бельем, тентом палатки. И наоборот, жесткие чемоданы и коробки прижимают друг к другу и к плоским бортам багажника;

Тяжелые баулы кладите вниз. Здесь они не раздавят какие-то хрупкие вещи, не будут сползать от вибраций во время движения. Понятно, что вещи, которые пригодятся в дороге, нужно укладывать с краю, чтобы не приходилось снова играть в тетрис под крышкой багажника;

Вообще размещать груз в интерьере машины нежелательно. Ведь в результате резких маневров или ДТП посторонние предметы могут травмировать сидящих рядом людей. Хотя мягкий багаж в салон можно взять, например, одеяло, матрас, тёплую одежду можно расстелить на сиденье и сесть на них.

Кратко

Активно упаковывая в машину тот или иной багаж, не забывайте, что при чрезмерном усердии он может повредить отделку багажника и интерьера машины. Жесткими предметами можно поцарапать обивку, а в худшем случае и разбить стекло. А значит, нужно приготовить подручные защитные средства типа старого одеяла или пледа. Тканью следует перекладывать грубые вещи, которые при движении могут касаться деталей отделки машины. И, наконец, перед началом поездки убедитесь, что громоздкий багаж не перекрывает вам обзор дороги.