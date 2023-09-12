Як зміниться курс долара: фінансові аналітики покращили прогноз

За даними НБУ, фінансові аналітики у вересні 2023 року прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 39,99 грн/долар. У липні вони чекали на курс 40,26 грн/долар.

Населення в серпні чекало на курс 39,52 грн/долар (у липні - 39,75 грн/долар)

Крім того, банкіри у липні прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.

Офіційний прогноз та очікування ринку

Офіційний прогноз Мінекономіки середньорічного курсу гривні до долара на 2024 рік становить 41,4 грн/долар. Цей бюджетний прогноз не впливає на НБУ, який понад рік тримає офіційний курс на рівні 36,6.

Керівники компаній у бюджетах на 2024 рік закладають вартість валюти в середньому на рівні 41 грн/долар. Це краще за рік тому: на 2023 рік бізнеси закладали 43 грн/долар.

На готівковому ринку курс коливається близько 38 гривень, з початку року він упав на 6% (у грудні минулого року він був вищим за 40 гривень).