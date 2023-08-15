Як зміниться курс долара: фінансові аналітики та населення погіршили прогнози

За даними НБУ, фінансові у липні 2023 року прогнозували курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,26 грн/долар. У червні вони чекали на курс 39,54 грн/долар.

Курсові очікування громадян погіршуються другий місяць поспіль. Населення в липні чекало на курс 39,75 грн/долар (у червні - 39,66 грн/долар)

Крім того, банкіри у липні прогнозують курс гривні протягом наступних 12 місяців на рівні 40,54 грн/долар.

Динаміка валютного ринку

Нагадаємо, динаміка валютного ринку України в останні місяці була істотно кращою, ніж прогнозували аналітики.

Однак у липні середній курс продажу готівкового долара зріс на 0,1% до 37,28 гривні. Курс зріс після падіння протягом півроку.

Зокрема, наприкінці липня курс підскочив на 50 копійок. Однак у НБУ заявили, що зростання курсу долара на готівковому валютному ринку абсолютно нормальне і що центробанк відстежує ситуацію.

Глава НБУ Андрій Пишний зазначив, що у центробанку не розглядають ситуативні корекції як свідчення того, що змінюється тренд.