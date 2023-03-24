Як змінилися доходи українців за рік війни: дані опитування

Ще 36% відповіли, що доходи не змінилися, 5% - що вони дещо зросли, і 1% - що значно зросли.

Порівняно з серединою 2021 року зросла частка громадян, які відповідають, що ледве зводять кінці з кінцями, грошей не вистачає навіть на необхідні продукти (з 9% у червні 2021 року до 14% у березні-лютому 2023 року), тих, які говорять, що їм вистачає коштів лише на харчування та на придбання необхідних недорогих речей (з 38% до 42%), і зменшилася з 44% до 34% частка тих, хто відповів "у цілому на життя вистачає, але придбання речей тривалого вжитку, таких як меблі, холодильник, телевізор, уже викликає труднощі".

При цьому статистично значуще не змінилася сукупна частка тих, хто відповів "живемо забезпечено, але зробити деякі покупки ми поки що не в змозі (купити квартиру, автомобіль тощо)" та "ми можемо собі дозволити придбати практично все, що хочемо" (відповідно 7,5% і 7%).

Опитування, проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.