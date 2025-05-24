Як не зіпсувати бензин: готуємо каністру під пальне

Каністра, в яку водієві доводиться заливати бодай невеликий запас пального, часто буває випадковою. Через що пальне забруднюється або втрачає свої властивості. Чому таке буває?

Про те, як підготувати каністру чи іншу ємність під зберігання бензину чи дизеля, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Дуже часто в автомобіліста "чергова" каністра на господарстві виявляється або старою і непривабливою, або зовсім не каністрою, а звільненою тарою з-під антифризу, оливи, сільськогосподарської хімії чи будівельних препаратів. Це не добре і не погано, головне, щоб всередині ємність буда чистою.

Випадкова каністра: у чому ризики

Перед використанням під пальне будь-якої тари її слід ретельно очистити – незалежно від того, чи залишилися там сліди попереднього вмісту, чи є підозри наслідки тривалого зберігання. Це особливо актуально для сучасних автомобілів з паливними системами типу TSI (бензин) та Common Rail (дизель), а також з складними системами очищення вихлопних газів.

На відміну від старих карбюраторних двигунів, ці технологічно просунуті агрегати чутливі до якості і чистоти пального і не зможуть без наслідків "переварити" щось невідповідне.

Що буде машині від брудного пального

Хоча конструктори передбачили систему багаторівневої фільтрації на борту авто, зазвичай вони не здатні затримати всі небажані частинки. Через захисні сітки та фільтри можуть проникати мікроскопічні механічні домішки та розчинені хімічні речовини, що спричиняють такі проблеми:

Іржа врешті-решт засмітить паливний насос, фільтр або навіть трубопроводи. У дизельних двигунах її мікрочастинки можуть пошкодити найбільш вартісний компоненти – форсунки та паливний насос великого тиску (ТНВД);

Вода взимку буде замерзати в паливній системі, чим заблокує фільтри. В найгіршому випадку волога спричинить корозію окремих компонентів, чим виведе їх з ладу;

Хімічні речовини невідомого складу, залишені у тарі від попереднього змісту, можуть утворювати осади на критично важливих деталях. При тому, змішавшись із паливом, вони можуть проникнути крізь фільтри. А за високих температур вони сформують смолисті відкладення у форсунках. Також незгорілі залишки домішок забиватимуть систему очищення вихлопу – каталізатор або сажовий фільтр.

Як правильно очистити стару каністру перед використанням

Не завжди миття каністри буде легким і швидким, адже забруднені стінки через вузьку горловину важко очистити механічним способом. Тому у більшості випадків очищення каністри передбачає її ретельне промивання кількома видами рідин.

Ось ефективні способи:

Промивання паливом. Використання того ж пального, яке планується заливати, допоможе позбутися найбільш небезпечних забруднень. Достатньо залити невелику кількість (близько 0,5 – 1,0 л на 10 л об'єму) і кілька хвилин енергійно струшувати каністру.

Розчинники. Відносно доступні речовини, такі як 646, 647 або уайт-спірит, добре справляються з багатьма видами забруднень.

Гаряча вода з пральним порошком. Несподівано ефективний варіант! Вода температурою 40°–45°С допомагає очистити ємність без пошкодження пластику, особливо від залишків антифризу та інших хімічних речовин.

Гаряча пара. Це промисловий метод, що чудово підходить для металевих каністр, забезпечуючи глибоке очищення. Якщо каністра пластикова, слід бути обережним, щоб не пошкодити її.

Певна річ, частину вищенаведених операції можна пропустити, якщо буде видно, що пластик або метал достатньо очистився. Оцінювати чистоту стінок посудини треба як візуально – на внутрішніх поверхнях не повинно бути нашарувань, розводів чи окремих крапель, так і на дотик – палець не має відчувати жирне та липке.

Як висушити каністру для пального

Останнє завдання після всіх етапів очищення – повністю висушити каністру, якщо ви використовувала воду. Її залишки треба витрусити різкими рухами, але деякі специфічні каністри (від антифризу, рідин для миття скла, грунтовок тощо) мають таку форму, що повністю злити рідину через горловину неможливо.

Відтак, можна дозволити дрібним краплям вологи випаруватися природним способом, залишивши каністру відкритою на кілька днів у теплому місці. Альтернативний варіант – автохімія: осушувач паливного бака або спирт (медичний, питний чи ізопропіловий). Порцією порядку 100 грамів каністру слід ретельно прополоскати, а залишки спирту на дні після зливу видалити ганчіркою або знов таки залишити для природного випаровування.

Каністри, які зіпсують ваше пальне

Каністри, у яких залишилась вода. В принципі вологу з пального можна буде прибрати, але це забере додатковий час і кошти;

Зношені металеві каністри з ознаками іржі. Вичистити їх повністю неможливо, а через деякий час корозія може призвести до наскрізних отворів у металі.

Ємності від будівельної ґрунтовки, які довго були порожніми. Засохлий шар цієї речовини складно видалити – його доведеться зішкрібати.

Тару з-під хімікатів невідомого складу. Деякі сполуки не розчиняються звичайними мийними засобами.

Коротко

Не варто заливати пальне аби в яку тару, адже після того воно може накоїти шкоди автомобілю. Якщо ви не впевнені у чистоті наявної ємності, краще придбати на АЗС нову каністру. Так ви заощадите кошти на можливих подальших клопотах з паливною системою і отримає у своє господарство надійну тару.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobild Україна".