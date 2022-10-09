Як живе звільнений від окупантів Куп'янськ: фоторепортаж

Куп'янськ - місто на річці Оскол, розташоване всього за 50 кілометрів від кордону з Росією, - перебувало в окупації з 27 лютого. Про те, що українські військові в ході блискавичного контрнаступу в Харківській області увійшли в місто стало відомо 10 вересня.

Як живе Куп'янськ після звільнення з-під російської окупації - у фоторепортажі РБК-Україна .

Куп'янськ був звільнений від росіян понад два тижні тому. Але все ще чутно артилерійську канонаду від боїв, які йдуть за містом. Про нормальне життя тут поки не може бути й мови.

Центр міста та будинки вздовж дороги до мосту на інший берег розбиті вщент, але, якщо відійти далі, будівлі більш менш цілі. Немає ні зв'язку, ні електроенергії, ні води.

Воду розвозять ДСНСники. Ті, з якими поспілкувалось РБК-Україна, кажуть, що за день розливають понад 8 тонн води. В центрі міста роздають гуманітарку.

Автомобіль "Нової Пошти" привозить посилки та роздає інтернет через Starlink. Одразу там можна зарядити телефони від генератора.

Воронка на фотографії - від ракети, яка прилетіла днями, тож в місті не можна себе почувати безпечно донині.