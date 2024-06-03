Як Зеленський хоче досягти миру для України: суть плану президента

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"Фундамент" у вигляді формули миру

Ще влітку 2022 року, практично за кілька місяців після початку повномасштабної війни, в Україні почали розробляти документ, який би допоміг дати старт мирному процесу з Росією. Вже восени президент Володимир Зеленський презентував свою формулу миру.

Формула миру містить основні умови, за виконання яких має бути встановлений мир із країною-агресором. Вона складається з 10 пунктів:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених та депортованих (у тому числі викрадених дітей).

Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.

Виведення російських військ та припинення бойових дій.

Відновлення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

Очевидно, що одна з ключових вимог у формулі - повне відновлення територіальної цілісності України. У цьому контексті українські чиновники вже неодноразово наголошували, що документ ґрунтується на Статуті ООН та міжнародному праві.

З того часу, як Зеленський представив формулу миру, Україна намагається знайти підтримку для ініціативи не лише серед країн Заходу, а й серед країн Глобального Півдня, які не мають такої однозначної позиції з приводу війни.

Просування формули у світі

У 2023 році Україна почала організовувати зустрічі щодо формули миру. Вони проходили лише на рівні радників голів держав і ключовою темою обговорень була українська ініціатива для припинення війни з Росією.

Таких зустрічей було п'ять і в них брали участь чиновники десятків країн. Зокрема, приймаючими державами були Саудівська Аравія, Катар, Швейцарія і не тільки.

Логічним продовженням таких заходів має стати саміт миру - зустріч щодо формули миру на рівні голів держав. Спочатку Україна хотіла її організувати у 2023 році, але цього так і не сталося.

Дату проведення саміту вже визначили - він відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток у Швейцарії. Поки що свою участь підтвердили щонайменше 107 країн.

Китай не буде представлений, незважаючи на те, що на участь КНР дуже розраховував Київ. Це вже підтвердив речник китайського Міністерства закордонних справ Мао Нін.

Аналогічна ситуація, найімовірніше, і з Саудівською Аравією. Про її відмову брати участь у саміті пише DPA.

На саміті миру планують обговорити три теми: енергетичну та ядерну безпеку, питання вільного судноплавства та обмін полоненими.

Росію можуть залучити до обговорення лише під час другого саміту миру. За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, участь РФ можлива лише якщо той, хто її представлятиме, захоче справедливого миру з Україною.