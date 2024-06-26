Як зекономити на поїздках в Німеччині: маршрути, ціни та знижки на літо

В Німеччині продовжує діяти проїзний за 49 євро на місяць. Він дає доступ до поїздок по всій країні за винятком більшості швидкісних поїздів. Однак німецька залізниця пропонує й інші знижки. Деякі з них будуть актуальні, якщо у вас немає необхідності купувати проїзні. Також діють численні регіональні пропозиції.

РБК-Україна розповідає про знижки та спеціальні пропозиції на поїздки по Німеччині та наводить приклади цін на деякі маршрути по країні.

Як зекономити на квитках в Німеччині

Є кілька загальних порад, які допоможуть заощадити на поїздках в країні. Зокрема:

Купівля квитків заздалегідь: Найдешевші квитки зазвичай доступні за кілька тижнів до поїздки; Спеціальні тарифи від Deutsche Bahn. Є спеціальні тарифи (Sparpreis), де ціни на квитки значно дешевші, якщо купувати їх заздалегідь; Відслідковуйте проїзні квитки, звертайте увагу на туристичні картки: Такі квитки, як "Bayern-Ticket", "Schönes-Wochenende-Ticket" тощо, можуть бути вигідними для подорожей всередині окремих федеральних земель; Багатоденні проїзні: Проїзні квитки, такі як "Eurail Pass" або "Interrail Pass", можуть бути вигідними, якщо плануєте багато подорожувати протягом короткого періоду і якщо вам треба подорожувати з країни в країну; Групові квитки: Якщо подорожуєте з друзями чи родиною, купівля групових квитків може бути значно дешевшою. У Deutsche Bahn є спеціальні пропозиції для груп; Слідкуйте за знижками та акціями: Deutsche Bahn часто проводить акції та пропонує знижки, тому варто регулярно перевіряти їх сайт; Перевіряйте профільні інтернет-ресурси: використовуйте сервіси Omio, Trainline чи RailEurope для пошуку і купівлі квитків зі знижками. Ці платформи часто пропонують спеціальні тарифи для всіх подорожуючих.

Фото: Спецпропозиції та знижки на квитки можна відстежувати на сайті німецької залізниці (unsplash.com)

Sparpreis Deutsche Bahn: Ціни починаються від 21,9 євро для подорожей на відстань до 250 кілометрів та від 23,9 євро для подорожей на відстань понад 250 кілометрів. Ціни можуть змінюватися залежно від маршруту, часу покупки та доступності місць.

Ціни починаються від 21,9 євро для подорожей на відстань до 250 кілометрів та від 23,9 євро для подорожей на відстань понад 250 кілометрів. Ціни можуть змінюватися залежно від маршруту, часу покупки та доступності місць. Bayern-Ticket: Один дорослий – 27 євро, додаткові дорослі (до 4 осіб) – 9 євро за кожного, діти до 15 років – подорожують безкоштовно з дорослим.

Один дорослий – 27 євро, додаткові дорослі (до 4 осіб) – 9 євро за кожного, діти до 15 років – подорожують безкоштовно з дорослим. Schönes-Wochenende-Ticket: Один дорослий – 44 євро, додаткові дорослі (до 4 осіб) – 8 євро за кожного.

Зверніть увагу. Вартість квитків може змінюватися, тому завжди треба перевіряти актуальну інформацію на офіційному сайті Deutsche Bahn або у мобільному додатку DB Navigator.

Приклади маршрутів по Німеччині зі знижками та без

Наводимо деякі приклади маршрутів по Німеччині за стандартними тарифи, зі спеціальною пропозицією Sparpreis та ціни на регіональні електрички. Вартість актуальна станом на червень 2024 року.

1. Берлін-Мюнхен

Стандартний квиток (2-й клас): від 100 євро;

Sparpreis (економ-тариф): від 23,90 євро;

BahnCard 25/50: знижка 25% або 50% на стандартний квиток або Sparpreis.

Фото: Зі знижками можна економити близько половини вартості квитків (unsplash.com)

2. Гамбург-Франкфурт

Стандартний квиток (2-й клас): від 90 євро;

Sparpreis: від 21,90 євро;

BahnCard 25/50: застосовується знижка 25% або 50% на стандартний квиток або Sparpreis.

3. Мюнхен-Штутгарт

Стандартний квиток (2-й клас): від 60 євро;

Sparpreis: від 21,90 євро;

BahnCard 25/50: знижка 25% або 50% на стандартний квиток або Sparpreis.

4. Франкфурт-Кельн

Стандартний квиток (2-й клас): від 70 євро;

Sparpreis: від 21,90 євро;

BahnCard 25/50 знижка: знижка 25% або 50% на стандартний квиток або Sparpreis.

Регіональні квитки та спеціальні пропозиції

Bayern-Ticket

Ціна для одного дорослого: 27 євро;

Додаткові дорослі (до 4 осіб): 9 євро за кожного;

Діти до 15 років: подорожують безкоштовно з дорослим.

Маршрути: необмежена кількість подорожей регіональними поїздами в Баварії протягом одного дня, включаючи громадський транспорт у містах Баварії.

Schönes-Wochenende-Ticket ("квиток вихідного дня")

Ціна для одного дорослого: 44 євро;

Додаткові дорослі (до 4 осіб): 8 євро за кожного;

Маршрути: необмежена кількість подорожей регіональними поїздами в Німеччині протягом одного вихідного дня (субота або неділя).

Фото: Деякі з тарифів на BahnCard (скриншот з сайту int.bahn.de)

Додаткові знижки

BahnCard

BahnCard 25: 25% знижка на всі квитки, включаючи Sparpreis;

BahnCard 50: 50% знижка на всі стандартні квитки;

BahnCard 100: необмежена кількість поїздок по всій Німеччині без необхідності купувати окремі квитки.

Приклади маршрутів з BahnCard 25/50

Берлін-Мюнхен з BahnCard 25

Стандартний квиток : 100 євро – 25% = 75 євро;

: 100 євро – 25% = 75 євро; Зі знижкою: 23,90 євро – 25% = 17,92 єврою

Гамбург-Франкфурт: