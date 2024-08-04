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Як збільшити запас ходу електромобіля: кілька важливих порад

Неділя 04 серпня 2024 19:00
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Як збільшити запас ходу електромобіля: кілька важливих порад Фото: як продовжити запас ходу електромобіля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Повному переходу автотранспорту на електропривод заважає та сама проблема електромобіля, що і сто років тому: замала автономність і довгий процес "заправки" батареї. Поки конструктори намагаються вирішити цю проблему, нинішні власники електромобілів навчаються продовжувати пробіг доступними їм методами.

Про те, як збільшити автономність електромобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.

При підготовці статті були використані матеріали Autobild та L`Automobile Magazine.

Відрадно, що з кожним новим поколінням електромобілів їхня далекобійність потроху зростає, але за цим показником навіть найкращі моделі поки що не зрівнялись з бензиновими та дизельними машинами.

Стиль керування

Як і у випадку з машинами з ДВЗ, витрата енергії електромобілем залежить від того, як водій поводиться з акселератором. А значить, треба дотримуватись таких правил:

  • Не стартувати з місця різко. При енергійному старті пересічний електромобіль споживає вчетверо більше енергії, ніж при спокійному русі в міських умовах;
  • Менша швидкість – повніша батарея. На заміських трасах ваш крейсерський режим - 80-90 км/год, хоча ближче до ідеалу буде 60 км/год;
  • Не забувайте про кнопку Eco (або аналогічний режим руху) на панелі електромобіля. Він примусово стримує динаміку, уникаючи непотрібну водієві перевитрату енергії. Рекуперація при гальмуванні в цьому режимі також найбільш ефективна;
  • Опануйте режим рекуперації. Він є в кожному сучасному електромобілі: до 70% кінетичної енергії гальмування можна перетворити в електроенергію і повернути в батарею. Але для цього слід навчитися правильно користуватись педалями і накатом машини перед перехрестями, світлофорами, спусками тощо;
  • Користуйтесь круїз-контролем. Як і на машині з ДВЗ, автоматичне підтримання заданої швидкості економить запас кілометрів в батареї. Адже кожне, навіть незначне натискання акселератора – це даремно витрачені вати і кіловати.

Як збільшити запас ходу електромобіля: кілька важливих порад

Правильні маршрути

Намагайтесь їздити маршрутами, де менше підйомів, світлофорів, переходів і просто перехресть, де немає швидкісних магістралей, якими вам доведеться рухатись з неекономічною швидкістю. Пам’ятайте, що найбільш оптимальний режим для електромобіля – максимально тривалий рух без уповільнень і прискорень на швидкості 20 – 60 км/год.

Шини

По-перше, слідкуйте за тиском – він має бути таким, як радить виробник машини. Надто високий тиск теж погано впливає на економічність, хоча і не так критично, як низький. Якщо є змога обирати, уникайте низькопрофільних шин на великих дисках – вони вимагають більше енергії на розкручування при розгоні і мають більший опір коченню.

Друге питання – купуйте шини, які виробник заявляє як енергозберігаючі. У провідних шинних компаній є моделі, позиціоновані спеціально для електричних авто.

Нічого зайвого

Не возіть в машині нічого важкого і зайвого. Наприклад, залишайте вдома те, що ми зазвичай постійно тримаємо в багажнику – дитяче крісло, запас води, каністри з оливою та омивайкою, інструменти, якими користуємось на дачі… Замість повнорозмірної запаски можна придбати легку і компактну докатку, а якщо ви не виїжджаєте з міста – стандартній ремкомплект з компресором і балончиком.

Як збільшити запас ходу електромобіля: кілька важливих порад

Температура

Спека і мороз знижують віддачу тягової батареї. А крім того, охолодження чи обігрів салону потребують чималих додаткових витрат енергії. Тому влітку намагайтесь не паркуватись на сонці, а взимку для тривалої стоянки шукайте більш-менш теплий підземний паркінг.

Коротко

Так, питання автономності все ще залишається ключовим для електромобіля. І купуючи його, треба бути готовим до постійного клопоту навколо економії енергії. Єдиний спосіб уникнути цього – налагодити використання батарейної машини у повній відповідності з її можливостями: на недовгих маршрутах і з можливістю щоденної підзарядки.

Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, яким буває повний привод на пікапах та позашляховиках.

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