Як завозити гумдопомогу в Україну з 1 квітня: розʼяснення від Мінсоцполітики
З 1 квітня ввезення гуманітарної допомоги в Україну буде можливе лише через Автоматизовану систему реєстрації гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Міністерства соціальної політики в Facebook.
У грудні минулого року в Україні запрацювала Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги, ключова мета якої зробити процедуру ввезення та обліку гуманітарки зручнішою та прозорішою.
Проте вже з 1 квітня завершиться перехідний період, який дозволяв отримувачам "гуманітарки" обирати спосіб її обліку: паперовий чи цифровий. Залишиться лише один механізм - цифровий.
Як завозити гуманітарну допомогу з 1 квітня
Щоб нові правила з 1 квітня не стали неочікуваними та отримувачі могли легко завезти допомогу, а українці її отримати, нагадуємо як користуватись цифровою платформою.
- Перейдіть на сайт good.gov.ua.
- Якщо вас не має в Реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги, зареєструйтесь за допомогою КЕП та підтвердіть дані про організацію. Це займає кілька хвилин. Детальніше у відео.
- Заповніть дані про вантажі та декларацію в системі. Інструкція за посиланням.
- Отримайте унікальний код гуманітарної допомоги.
- Сформуйте Декларацію в системі.
- Назвіть цей код під час митного оформлення на кордоні.
- Розподіліть вантаж.
- Якщо є розбіжності між декларацією та фактично отриманим товарами - заповніть в системі інвентаризаційний опис. Інформацію про те, як оформити інвентаризаційний опис дивіться у відео.
- Подайте автоматичний звіт про цільове використання гуманітарної допомоги в цифровій системі. Що дані з декларації або інвентаризаційного опису будуть підтягуватися в звіт автоматично.
- У випадку якщо були допущені помилки при поданні інвентаризаційного опису чи звіту, користувач до кінця місяця в якому було подано інвентаризаційний опис або звіт, може подати уточнюючий звіт або інвентаризаційний опис.
Детальну інструкцію з користування системою можна знайти за посиланням. Також за посиланням можна знайти відповіді на запитання, які найчастіше виникали під час запровадження нових правил.
Якщо маєте запитання щодо реєстрації та користування в Автоматизованій системі реєстрації гуманітарної допомоги, то звертайтесь до контакт-центру ДП ІОЦ Мінсоцполітики України за номером (044) 494 19 10 або за електронною поштою callcenter@ioc.gov.ua.
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