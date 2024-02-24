Как завозить гуммопомощь в Украину с 1 апреля: разъяснение от Минсоцполитики

С 1 апреля ввоз гуманитарной помощи в Украину будет возможен только через Автоматизированную систему регистрации гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства социальной политики в Facebook.

В декабре прошлого года в Украине заработала Автоматизированная система регистрации гуманитарной помощи, ключевая цель которой сделать процедуру ввоза и учета гуманитарки более удобной и прозрачной.

Однако уже с 1 апреля завершится переходный период, который позволял получателям "гуманитарки" выбирать способ ее учета: бумажный или цифровой. Останется только один механизм - цифровой.

Как завозить гуманитарную помощь с 1 апреля

Чтобы новые правила с 1 апреля не стали неожиданными и получатели могли легко завезти помощь, а украинцы ее получить, напоминаем как пользоваться цифровой платформой.

Перейдите на сайт good.gov.ua.

Если у Вас нет в Реестре получателей гуманитарной помощи, зарегистрируйтесь с помощью КЭП и подтвердите данные об организации. Это занимает несколько минут. Детальнее в видео

Заполните данные о грузе и декларации в системе. Инструкция по ссылке

Уникальный код гуманитарной помощи.

Сформируйте Декларацию в системе.

Назовите этот код при таможенном оформлении на границе.

Распределите груз.

Если есть разногласия между декларацией и фактически полученными товарами - заполните в системе инвентаризационное описание. Информацию о том, как оформить инвентаризационное описание, смотрите в видео

Представьте автоматический отчет о целевом использовании гуманитарной помощи в цифровой системе. Что данные по декларации или инвентаризационному описанию будут подтягиваться в отчет автоматически.

В случае если были допущены ошибки при представлении инвентаризационного описания или отчета, пользователь к концу месяца, в котором было представлено инвентаризационное описание или отчет, может подать уточняющий отчет или инвентаризационное описание.

Подробную инструкцию по использованию системы можно найти по ссылке. Также по ссылке можно найти ответы на вопросы, которые чаще всего возникали при введении новых правил.

Если у Вас есть вопросы относительно регистрации и пользования в Автоматизированной системе регистрации гуманитарной помощи, то обращайтесь в контакт-центр ГП ИОЦ Минсоцполитики Украины по номеру (044) 494 19 10 или по электронной почте callcenter@ioc.gov.ua.