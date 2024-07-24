Як зарядити електромобіль, коли немає світла: важливі поради водіям

При масових знеструмленнях населених пунктів власник електромобіля часто втрачає не можливість зарядитись взагалі, в першу чергу звичний спосіб заправки – домашню зарядну станцію, потужну розетку у гаражі чи біля офісу, швидкісну зарядку на маршруті дім – робота. Але при тому часто залишаються доступними інші способи поповнити батарею кіловатами, головне – не розгубитись і обрати найбільш надійний.

Домашня розетка

Так-так, саме звичайна розетка на 220 вольт напруги і на скромні 8 – 10 ампер струму. Якщо ви раніше користувалися якимось більш потужним джерелом енергії, зверніть увагу на скромну побутову мережу. Можливо, для цього вам доведеться придбати так звану “цеглину” і додатковий кабель. Мінус цього варіанту – він дуже повільний, і якщо світло у вас дають лише на одну-дві години, ви встигнете отримати енергії тільки на 20 – 50 кілометрів. Але це краще, ніж нічого.

Чужа розетка

Пригадайте, хто з ваших друзів живе неподалік від вас, але в кварталі, який за відключеннями знаходиться з вами “у протифазі”. І спробуйте домовитись, щоб він поділився з вами домашньою розеткою. Звісно, він має мешкати не на високому поверсі, а вам, можливо, знадобиться мати при собі надійний кабель-продовжувач. І не забудьте взяти з собою тортик чи цукерки до чаю – треба ж буде чимось розважити господаря розетки, поки батарея буде наповнюватись його енергією.

Генератор

Бензогенератор – цілком реальний спосіб зарядити електромобіль, коли півміста відключено від енергопостачання. Щоправда, спосіб не найдешевший – генератор (не слабкіше 3,5 – 4,0 кВт) треба купити чи орендувати, а ще йому потрібен бензин (порядку 15 – 20 л/100 км). Швидкість поповнення батареї близька до варіанту з домашньою розеткою, Але ж натомість ви маєте повну незалежність, і якщо шум заважатиме сусідам, ви можете разом з генератором в багажнику від’їхати у якусь віддалену місцевість і там заряджатись, скільки вистачить бензину і часу.

Громадські станції

Якщо у вас ще залишилося трохи енергії в батареї, пробуйте об’їхати навколишні громадські станції в місті – можливо, якісь з них саме перебувають у секторі, який в ці години не відключений від мережі. Власне, цей пошуковий трип можна зробити частково віртуальним, озброївшись графіком відключень енергопостачальної компанії і картою громадських зарядок. Було б добре, якщо вдасться зателефонувати до якогось закладу, розташованого поряд з зарядкою, щоб там по-сусідському підтвердили, що зарядна станція активна і не занята іншою машиною.

Коротко

Так, електромобіль – не найкращий транспорт для проблемних з точки зору енергопостачання часів. Проте, наша потужна цивілізація дає кмітливим людям кілька альтернативних варіантів здобути електроенергію. Головне, завчасно продумати реальність кожного варіанту саме для вас. І подбайте про необхідний інструментарій – чи то генератор, чи то кабель з зарядкою, чи то продовжувач з дротом достатнього перетину. А точніше, вам можуть знадобитись якщо не всі, то декілька позицій з цього переліку.