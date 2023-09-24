Як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн: покрокова інструкція

Щоб вирішити питання, що стосуються пенсій і не тільки, часто не можливо обійтись без особистої консультації. При цьому, щоб записатися на прийом не обов'язково йти до управління.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.
Як записатися онлайн на прийом до територіального органу ПФУ?
Спочатку для онлайн-запису на прийом треба увійти до особистого кабінету на веб-порталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).
Далі варто діяти за наступним планом:
Як повідомлялося, крім пенсій, ПФУ зараз також займається і виплатами субсидій (з 1 жовтня 2022 року), а також їх призначенням (з 1 грудня минулого року). До того ж, Пенсійному фонду України пропонують передати функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.
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