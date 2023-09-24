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Як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн: покрокова інструкція

Фото: як записатися на прийом до Пенсійного фонду онлайн (facebook com kogupfu)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб вирішити питання, що стосуються пенсій і не тільки, часто не можливо обійтись без особистої консультації. При цьому, щоб записатися на прийом не обов'язково йти до управління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Уряд online.

Як записатися онлайн на прийом до територіального органу ПФУ?

Спочатку для онлайн-запису на прийом треба увійти до особистого кабінету на веб-порталі Фонду, авторизувавшись будь-яким зручним способом (КЕП, Дія.Підпис чи ID.GOV.UA).

Далі варто діяти за наступним планом:

  • у розділі “Комунікації з ПФУ” оберіть опцію "Запис на прийом";
  • у новому вікні натисніть кнопку "Записатися на прийом";
  • у формі, що відкриється, оберіть орган Фонду, сервісний центр, до якого плануєте візит, тему (питання), рік та місяць прийому. Натисніть кнопку "Завантажити розклад";
  • у списку, що з’явиться на екрані, оберіть бажану дату та годину прийому (вільні години прийому позначено зеленим кольором);
  • оберіть клітинку з бажаним часом. У вікні, що відкриється, натисніть на кнопку "Записатися на прийом";
  • після цього, натиснувши на відповідну кнопку, можна роздрукувати талон. У разі зміни обставин є можливість скасувати запис;
  • перевірити свої дані про попередній запис на прийом можна знову зайшовши в розділ “Запис на прийом”, де відображається поле "Мої записи на прийом".

Як повідомлялося, крім пенсій, ПФУ зараз також займається і виплатами субсидій (з 1 жовтня 2022 року), а також їх призначенням (з 1 грудня минулого року). До того ж, Пенсійному фонду України пропонують передати функції щодо призначення виплат вагітним та допомоги на дітей. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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