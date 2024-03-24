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Як записатися до лікаря онлайн у декілька "кліків": покрокова інструкція

Україна, Неділя 24 березня 2024 11:53
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Як записатися до лікаря онлайн у декілька "кліків": покрокова інструкція Фото: в Україні записатися до лікарня можна онлайн (m-rda.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українці можуть записатися до сімейного лікаря чи іншого фахівця онлайн. Цей процес займає декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Що таке система Helsi?

Helsi - це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. Українці за допомогою системи можуть обрати сімейного лікаря, записатися на прийом, обрати клініку, знайти і забронювати ліки в аптеці, переглянути медичку картку тощо.

Як записатися до лікаря онлайн

Користуватися системою можна двома способами: на сайті або ж завантажити застосунок на смартфон (Android, iOS). Щоб увійти у систему, потрібно вказати свій номер телефону та ім’я.

Для запису до лікаря потрібно:

  • зайти на сайт helsi.me або у застосунок;
  • ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря;
  • обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому.

Щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати також інформацію про неї. Запис можна скасувати в особистому кабінеті у будь-який час.

Також раніше РБК-Україна пояснювало, як можна знайти сімейного лікаря онлайн.

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