Як записатися до лікаря онлайн у декілька "кліків": покрокова інструкція

Українці можуть записатися до сімейного лікаря чи іншого фахівця онлайн. Цей процес займає декілька хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Helsi.

Що таке система Helsi?

Helsi - це найбільша в Україні медична інформаційна система, створена для пацієнтів, лікарів, державних та приватних медичних закладів. Українці за допомогою системи можуть обрати сімейного лікаря, записатися на прийом, обрати клініку, знайти і забронювати ліки в аптеці, переглянути медичку картку тощо.

Як записатися до лікаря онлайн

Користуватися системою можна двома способами: на сайті або ж завантажити застосунок на смартфон (Android, iOS). Щоб увійти у систему, потрібно вказати свій номер телефону та ім’я.

Для запису до лікаря потрібно:

зайти на сайт helsi.me або у застосунок;

ввести в пошуковий рядок спеціальність лікаря;

обрати район, лікаря, зручну дату та час прийому.

Щоб записати на прийом до лікаря дитину, необхідно додати також інформацію про неї. Запис можна скасувати в особистому кабінеті у будь-який час.