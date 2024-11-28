Українців закликали перевіряти рахунки за комуналку: навіщо це потрібно
Держспоживслужба провела 203 позапланові перевірки комунальних підприємств та виявила порушення на мільйони гривень. В результаті накладено штрафи, складено розпорядження, а споживачам повернуто понад 1,6 млн грн за необґрунтовано нараховані суми.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.
Держпродспоживслужба допомагає уникнути переплат за комунальні послуги: результати перевірок
З початком опалювального сезону українцям слід уважніше перевіряти рахунки за житлово-комунальні послуги. Держпродспоживслужба продовжує захищати споживачів від необґрунтованих нарахувань, здійснюючи позапланові перевірки.
З квітня 2024 року служба провела 203 перевірки на ринку комунальних послуг. У результаті:
- застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,18 млн грн;
- виявлено обрахування громадян на понад 1,3 млн грн, які вдалося уникнути завдяки перевіркам;
- до відповідальності притягнуто 124 посадовці, на яких накладено штрафи на суму понад 236 тис. грн.
Відшкодовано понад 1,6 млн грн споживачам
Для усунення порушень складено 94 приписи, що дозволило привести тарифи у відповідність до законодавства. Загалом до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам відшкодовано понад 1,6 млн грн.
Куди звертатися у разі помилок у рахунках
Якщо споживач виявив помилку у розрахунках чи має сумніви щодо тарифів, він може звернутися до Держпродспоживслужби одним із способів:
- Онлайн: заповнити форму на сайті Держпродспоживслужби;
- Електронною поштою: надіслати звернення на econsumer-info@dpss.gov.ua;
- Поштою: адреса - вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.
“Держпродспоживслужба активно співпрацює з місцевими органами влади, щоб запобігти завищенню тарифів. Ми прагнемо забезпечити прозорість розрахунків, адже це гарантує фінансову безпеку споживачів та стабільність ринку”,- зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.
Нагадаємо,що мешканці Києва, які накопичили борги за спожиті житлово-комунальні послуги, мають можливість оплачувати таку заборгованість частинами.
Крім того, деякі українці можуть отримати пільгу на оплату комунальних послуг. Також надаються пільги на придбання твердого палива і скрапленого газу.