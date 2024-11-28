Українців закликали перевіряти рахунки за комуналку: навіщо це потрібно

Держспоживслужба провела 203 позапланові перевірки комунальних підприємств та виявила порушення на мільйони гривень. В результаті накладено штрафи, складено розпорядження, а споживачам повернуто понад 1,6 млн грн за необґрунтовано нараховані суми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Держпродспоживслужбу.

Держпродспоживслужба допомагає уникнути переплат за комунальні послуги: результати перевірок

З початком опалювального сезону українцям слід уважніше перевіряти рахунки за житлово-комунальні послуги. Держпродспоживслужба продовжує захищати споживачів від необґрунтованих нарахувань, здійснюючи позапланові перевірки.

З квітня 2024 року служба провела 203 перевірки на ринку комунальних послуг. У результаті:

застосовано адміністративно-господарські санкції на 3,18 млн грн;

виявлено обрахування громадян на понад 1,3 млн грн, які вдалося уникнути завдяки перевіркам;

до відповідальності притягнуто 124 посадовці, на яких накладено штрафи на суму понад 236 тис. грн.

Відшкодовано понад 1,6 млн грн споживачам

Для усунення порушень складено 94 приписи, що дозволило привести тарифи у відповідність до законодавства. Загалом до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам відшкодовано понад 1,6 млн грн.

Куди звертатися у разі помилок у рахунках

Якщо споживач виявив помилку у розрахунках чи має сумніви щодо тарифів, він може звернутися до Держпродспоживслужби одним із способів:

Онлайн : заповнити форму на сайті Держпродспоживслужби;

: заповнити форму на сайті Держпродспоживслужби; Електронною поштою : надіслати звернення на econsumer-info@dpss.gov.ua;

: надіслати звернення на econsumer-info@dpss.gov.ua; Поштою: адреса - вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

“Держпродспоживслужба активно співпрацює з місцевими органами влади, щоб запобігти завищенню тарифів. Ми прагнемо забезпечити прозорість розрахунків, адже це гарантує фінансову безпеку споживачів та стабільність ринку”,- зазначив заступник Голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор.