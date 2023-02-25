Як захистити себе в інтернеті: поради кіберполіції

Безпечні паролі та надійний захист

Для захисту власних акаунтів використовуйте складні паролі, які містять великі та маленькі літери, цифри та символи. Не встановлюйте однаковий пароль для декількох акаунтів.

Також потрібно встановити двофакторну аутентифікацію всюди, де є така можливість. Тоді для входу потрібно буде не лише логін та пароль, а ще й код-підтвердження, що приходить на телефон.

Підозрілі сайти

Кіберполіція закликає не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий сайт. Шахраї використовують фішинг, щоб отримати особисті дані, зокрема номери банківських карток.

Уважно переглядати електронні адреси, за якими переходите. Будь-яка неточність може свідчити, що ви опинилися на підробленому сайті. Ніколи не вводьте свої дані на таких ресурсах.

Лише офіційні джерела

Українців закликають завантажувати програми й застосунки лише з офіційних джерел. Також варто використовувати "антивірус" і вчасно оновлювати операційну систему.

Крім того, поліція радить заборонити віддалений перевипуск SIM-карти у мобільного оператора, а також робити резервні копії, аби не втратити важливі відомості.