Как будет обеспечиваться водоснабжение в Киеве в случае блекаута: ответ КГГА
При перебоях с водоснабжением в столице будет работать система резервных источников воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.
Сообщается, что столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключат 105 бюветов "Киевводфонда" и еще шесть бюветов "Киевводоканала".
Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.
Кроме того, в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, питающиеся от автономных источников, то есть генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду.
Напомним, что узнать, где расположен ближайший к дому бювет, можно на интерактивной карте по ссылке. Стоит отметить, что бюветы, которые временно не работают из-за отсутствия электроснабжения, отмечены красным.
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