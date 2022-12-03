Как будет обеспечиваться водоснабжение в Киеве в случае блекаута: ответ КГГА

При перебоях с водоснабжением в столице будет работать система резервных источников воды. В первую очередь, это бюветные комплексы, большинство которых имеют возможность подключения к генераторам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

Сообщается, что столица приобрела и привлекла для этого генераторы, к которым оперативно подключат 105 бюветов "Киевводфонда" и еще шесть бюветов "Киевводоканала".

Кроме того, питьевую воду и воду для других нужд будут доставлять в пункты обогрева при необходимости. Город отработал с коммунальными службами транспортировки цистерн с водой.

Кроме того, в случае полного отсутствия энергоснабжения будут работать торговые сети и магазины, питающиеся от автономных источников, то есть генераторов. У них можно будет приобрести питьевую воду.