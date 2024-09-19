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Як встановити факт батьківства загиблого військового під час війни

Четвер 19 вересня 2024 13:10
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Як встановити факт батьківства загиблого військового під час війни Встановити факт батьківства загиблого військового можна в суді (фото: Кирило Чуботін/Укрінформ/Future Publishing/Getty Images)
Автор: Ірина Костенко, Катерина Гончарова

Сьогодні встановити факт батьківства загиблого військовослужбовця можна через суд - в рамках окремого провадження.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла помічник адвоката в АБ "Романа Сацика" Валерія Гуркіна.

Хто та які документи повинен подати

За словами експерта, для встановлення факту батьківства загиблого військового необхідно подати до суду відповідну заяву.

"Заява подається за місцем проживання заявника або за місцем загибелі військовослужбовця", - зазначила помічник адвоката.

Вона уточнила, що заявником при цьому може бути:

  • мати дитини
  • законний представник дитини
  • сама дитина

До заяви про встановлення факту батьківства потрібно додати:

  • паспорт та код заявника
  • свідоцтво про народження, де батьком зазначено загиблого військовослужбовця (якщо в графі "батько дитини" батька не зазначено, це потрібно вказати в заяві)
  • документи, що підтверджують факт смерті військовослужбовця
  • документи, що підтверджують спільне проживання, або інші обставини, що підтверджують батьківство (листування, фотографії, покази свідків)
  • тест ДНК

"Після подання заяви, відкриття провадження по справі та призначення дати судового засідання, суд може винести рішення - якщо після дослідження доказів, наданих до заяви, стане очевидним, що батьком є померла особа", - розповіла Гуркіна.

Вона пояснила також, що на підставі рішення суду органи державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) вносять відповідні зміни до свідоцтва про народження дитини (де зазначається ім'я батька).

Вдосконалення процесу встановлення батьківства

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Верховній Раді пропонують вдосконалити процес встановлення батьківства.

Для цього потрібно схвалити законопроект №11530, що має на меті доповнити статтю 315 Цивільного процесуального кодексу України й розширити категорії справ, які будуть розглядатися в окремому провадженні (визначити, що справи щодо встановлення батьківства в судовому порядку розглядатимуться в окремому провадженні).

Читайте також, як довести батьківство, якщо дитина народжена не у шлюбі.

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